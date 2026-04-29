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北上注意︱「5.1」起深圳大鵬半島交通管制 假日汽車需預約始准駛入

即時中國
更新時間：09:58 2026-04-29 HKT
發佈時間：09:58 2026-04-29 HKT

「5.1」黃金周即將展開，北上深圳遊要注意，旅遊熱點大鵬半島將在5月1日起，所有雙休日、法定節假日，實施交通管制，所有外來車輛要預約才可駛入有關範圍，違者可被罰300元人民幣及扣1分。

個人配額2.5萬輛

深圳市公安局交通警察局27日發布《關於在東部景區道路實施相關交通管理措施的通告》。5月1日至10月7日期間，會在東部景區（大鵬半島）、大鵬新區叠福山隧道以南（含叠福山隧道）所有道路，實行臨時交通管制。

深圳旅遊熱點大鵬半島「5.1」起實施假日交通管制。
深圳旅遊熱點大鵬半島「5.1」起實施假日交通管制。
大鵬半島是深圳旅遊熱點。
大鵬半島是深圳旅遊熱點。
大鵬半島是深圳旅遊熱點。
大鵬半島是深圳旅遊熱點。

在上述期間的所有雙休日、法定節假日，未預約、備案的小型客車進入交通管制區域、道路的，將按照違反禁行、限行規定，進行處罰。

9座位及以下小型客車，通過「深圳交警」微信服務號預約成功後，允許按預約時間進入管制區域行駛，離開時間不受限制。

在通告週期內，對大鵬半島預約通行區域（含坪西路惠深沿海高速以南段）試點工作日早晚高峰（7時至9時，17時30分至19時30分）免限外措施，通過惠深沿海高速葵湧出口及葵鵬路進入預約通行區域的外地號牌小汽車不受《深圳市公安局交通管理局關於非本市核發機動車號牌載客汽車須按規定時間路線和區域行駛的通告》（深公車通〔2025〕231號）限行通告限制。但節假日、休息日進入大鵬半島仍需遵循預約通行管理規定。

「放飛機」3次年內不得再預約

網路預約在法定節假日、雙休日所在當週的第一個工作日開啟，可預約最近1個法定節假日、雙休日內任1天。

大鵬半島片區在預約通行實施時段中的每個法定節假日、公休日設定3.3萬/日的預約配額，其中個人配額2.5萬，商戶配額0.8萬。

需要注意的是，累計有3次預約成功後未履約前往情形的，取消今年預約資格（預約手機號和預約車牌均不得預約）。

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