浙江有艘「核動力觀光船」？ 景區：售票牌翻譯錯誤

內地景區的「神翻譯」貽笑大方事件再添一例。據《上游新聞》報道，有遊客近日在浙江湖州著名的南潯古鎮遊玩時，發現一艘觀光船的售票告示牌，竟將「核載12人」的「核載」一詞，翻譯成「nuclear loading」（核能裝載），令人啼笑皆非。該遊客戲稱其為「核動力觀光船」，事件引發網民熱議。景區方面今日（27日）回應指，已核實情況，將會進行整改。

南潯古鎮英文翻譯擺烏龍。

一名來自上海的遊客表示，他早前在國家5A級旅遊景區南潯古鎮乘坐電動觀光船時，意外發現售票處告示牌上的英文翻譯鬧出大烏龍。告示牌上清晰寫明觀光船「核載12人」，但其對應的英文卻被錯譯為「nuclear loading 12 people」，字面直譯即為「12人核能裝載」。

該遊客在社交媒體發帖，並將該船戲稱為「核動力觀光船」，隨即引發網民熱烈討論。有網民指出，這很可能是機器翻譯導致的錯誤，並指「核載12人」的正確英文說法應為「maximum capacity is 12 passengers」（最大載客量為12人）。

不少網民對此錯誤大加調侃，笑言：「笑死了」、「外國人來了直呼中國太強大」。更有網民聯想起古文《核舟記》，甚至利用AI創作出「核桃」形狀的「核動力航母」圖片，極盡嘲諷。

南潯古鎮的遊船。 南潯古鎮景區

景區將重新製牌

內媒記者今日就事件致電南潯古鎮景區查詢。一名工作人員回應稱，經核實後，確認告示牌的英文翻譯存在問題，將會安排整改。

該工作人員表示：「因整改需重新製作售票牌，進度不會太快。」她又補充，在此之前，並未有其他遊客就此問題作出反映。

公開資料顯示，南潯古鎮是江南六大古鎮之一，亦是世界文化遺產「中國大運河」的組成部分。