上海迪士尼︱男子阻吸煙遭飛踢連打5巴 警勸收錢和解被批不作為︱有片

繼深圳有女子勸止吸煙引發衝突被警裸檢後，上海也發生類似事件。有男子在迪士尼禁煙區域，勸阻煙民時，遭對方凌空飛踢追著打把掌，受害人全程無還手，事後警方卻未刑事追究施暴者，惹來網民一片批評，質疑警方縱惡和稀泥。

當事人：不和解拘留機會也不大

網傳事發影片顯示，26日有穿白衣男子，在上海迪士尼禁煙的小鎮餐廳的門口，勸阻一名黑衣吸煙男滅煙，黑衣男卻情緒失控，追打白衣男。

片中黑衣男先飛踢勸阻吸煙的白衣男，然後不斷跳起用力掌摑對方，令白衣男眼鏡飛脫。



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吸煙者施暴影片在網上瘋傳後，被打者在網上留言，聲稱事件已獲五位數賠償和解，因警方指不接受賠償，打人者被拘留機會也不大，要求網民「散了吧」。

事件演變成網民聲討警方執法不嚴，質疑已有足夠證據黑衣男毆打，但警方卻容許和解，不作刑事追究「哇塞，這種都不拘留呀」、「打人這麼狠，賠錢就和解？」、「現在就是覺得有錢就是可以隨便打人」、「為什麼賠償和拘留不能共選」、「打人不拘留？？潑水要拘留？」、「應該讓他進去蹲牢」「要不我也抽菸吧，這樣就有特權了」、「公共場所毆打他人屬於違法行為，依法應受處罰」。

至發稿時，當地警方未就事件有說明。