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深圳女子潑液滅煙爆衝突 派出所內迫裸檢惹爭議

即時中國
更新時間：14:35 2026-04-26 HKT
發佈時間：14:35 2026-04-26 HKT

2026年4月24日，發生在深圳普聯科技園公交站的「飲料滅煙」衝突事件，經過兩天的輿論發酵後，其核心爭議已從「控煙」轉向了對「執法程序合法性」的拷問。

吸煙男掟杯還擊

4月24日17時許，29歲的王女士在光明區同仁路公交站台候車時，因不滿33歲男子陳某在禁煙區域吸煙，雙方發生口角。

據王女士在社交平台稱，因自己和朋友在旁一直聞到二手煙，所以上前禮貌提醒男子公交站是公眾場合，請他把煙滅了。然而，男子反稱公交站沒有寫禁煙標誌，後開始罵人。在勸阻無效後，王女士用手中的果汁飲料潑向陳某持煙的右手將煙澆滅。陳某隨即撿起飲料杯進行反擊，潑濕了王女士衣物及身體，更把飲料瓶掉到王女士身上。

雙方報警後，因均堅持追究對方責任，警方依法將二人帶至執法辦案中心進行調查。

王女士在社交平台講述當天經歷。微博@來杯姬尾酒
王女士在社交平台講述當天經歷。微博@來杯姬尾酒

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1200度近視被摘眼鏡

王女士在社交媒體上連續控訴，據其描述，在傳喚過程中，她經歷了令其感到極度屈辱的「脫衣檢查」——不僅被要求脫光衣物，甚至被勒令脫下內褲、摘下高達1200度的近視眼鏡。

王女士被摘下高達1200度的近視眼鏡，亦不能帶上隱形眼鏡，造成她當時行動困難。民警不但沒收王女士的手機，更無視王女士和其他女生想去廁所的要求，只回答：「等女的帶你去」。等到王女士終於能上廁所，卻不能關門。就算她因應激而不慎在小便時弄濕袖子，要求換衣服，也只是得到催促。

多名目擊者亦聲稱，裸檢過程中更有異性民警在場並發笑，不符合同性檢查的規定。此外，民警對公交站台吸煙的行為表現出輕慢態度，甚至說出「那咋辦我也抽」之類的言論。

官方稱調查合法合規

面對洶湧輿情，深圳市光明區迅速成立聯合調查組介入。4月25日晚，官方發布了詳盡通報：

針對吸煙男子陳某，交通運輸局認定其行為違反控煙條例，依法處以50元行政罰款。經調解，王女士與陳某於當晚22時許調解，互不追究責任。

通報稱，因雙方堅持追究對方責任，警方依法將二人帶至辦案中心，並聲明：「並按規定對二人進行人身安全檢查。期間，由女性工作人員在獨立封閉區域內對王某某進行了檢查」。

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輿論質疑警方處理手法

據《大河報》等媒體報道，警方最初認為王女士用飲料潑灑滅煙的行為涉嫌「侮辱罪」，擬處以「行政拘留5日」的罪名。多篇評論指出，王女士行為的動機是為了制止吸煙的違法行為，手段雖有失溫和，但若將其定性為刑事犯罪層面的「侮辱」，顯然忽略了吸煙男子違法在先的前提。

深圳知名律師毛鵬在接受採訪時指出，普通市民若勸阻無效，最合理的處置方式是留存證據並向行政執法部門舉報，自行採取暴力或強制手段確實容易陷入被動。但他同時也強調，執法機關在處理此類由不文明行為引發的衝突時，應充分考慮起因，慎用強制措施。

深圳曾因將公交站台、地鐵出入口納入禁煙範圍，並出台全國首個《無煙場所建設規範》而獲得「內地最嚴控煙城市」的美譽。網民熱評：「這是否合乎情理和法理？」、「不合法不合規侮辱人」、「 可怕！簡直精神折磨」，認為這種行為構成了對人格尊嚴的侵害。

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