中東搶購國產車︱新品聚焦高端新能源 跨國車企反向依賴中國技術

本屆北京車展規模躍居全球首位，匯集中國、美國、德國等21個國家及地區的大型供應鏈與科技企業參展；共展出車輛1451台，當中首發車181台、概念車71台。中國銀河證券研報指出，車企新品聚焦高端新能源、大五座/六座SUV及轎車、旗艦MPV等細分市場，有助於提升市場熱度，提振汽車消費。

小米首款超跑概念車首次亮相

小米首款超跑概念車小米Vision GT，在內地首次亮相，成為焦點，但不會投入量產。小米集團創始人雷軍預告，高性能版本YU7 GT將於5月底發布。該車搭載雙電機四驅系統，最大功率1003匹，最高時速300km/h，CLTC續航705km，定價預計50至60萬元人民幣，直接對標特斯拉Model Y Performance。



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另一間內地造車新勢力小鵬汽車也展示最新車款——全球唯一搭載三排電動三折疊大六座SUV小鵬GX。全新一代問界M9、理想L9 Livis、魏牌V9X、蔚來ES9、比亞迪大唐EV等大SUV亦紛紛亮相。

乘聯分會秘書長崔東樹指出，本屆北京車展旗艦車型集體上新，配置內卷常態化。旗艦SUV成為各車企展示實力的核心載體，「多揚聲器+自研音響」成為共同選擇。

華泰證券指出，當前L3級自動駕駛趨於規模化量產落地，本次車展集中呈現了智能駕駛算法、物理AI等前沿技術。

英國《金融時報》報道稱，過去數十年，內地汽車品牌通過與西方車企合資設廠，吸取先進汽車製造技術。如今形勢逆轉，大眾、豐田等不得不依賴內地合作夥伴和供應鏈，以加快生產出配備先進軟件的汽車。寶馬電動SUV iX3加長軸距版本也選擇在內地開發，採用來自Momenta、華為和阿里巴巴的本地技術。