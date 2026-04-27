油價飆升日系車「斷供」 中東客湧北京車展搶國產電車

全球規模最大車展北京國際汽車展覽會開幕，《星島》記者現場直擊，本屆車展熱度空前，38萬平方米的展館人頭湧湧，外國客商的密度明顯增多。霍爾木茲海峽航運危機令日系車集體「斷供」，不少中東經銷商將中國汽車作為市場替代首選。德國大眾、平治汽車高管亦組團圍觀比亞迪、華為展台。內地知名經濟學者盤和林對《星島》稱，中東戰火持續推高油價，傳統燃油車用車成本大幅攀升，兼具高性價比與實用性的中國鋰電新能源車，順勢成為全球經銷商的首選採購品類。

▍駐京記者楊浚源 ▍

北京車展上周五正式揭幕，展期持續至5月3日。本屆車展人氣創新高，人氣遠超往屆，現場不同膚色的外國客商隨處可見，小米、華為、比亞迪等展台被圍得水洩不通。中外客商、媒體記者及直播博主雲集，拍照測評、直播推介、商務洽談同步進行，氛圍火爆。

車展開幕當天，德國大眾汽車董事會成員組團觀摩了比亞迪展台，平治董事會主席康林松也出現在比亞迪和華為展台，近距離考察中國電動汽車的前沿技術與產品實力，盡顯中國汽車產業的全球關注度。

油價飆升日系車「斷供」下，中東客戶紛湧到北京車展搶國產電車。新華社

油價飆升日系車「斷供」下，中東客戶紛湧到北京車展搶國產電車。新華社

歐非等地展現強烈代理意願

中東戰火令全球汽車供應鏈劇烈震盪，衝擊日本車企。豐田宣布在3月、4月分別針對日本本土生產的中東出口車型減產2萬輛和1.8萬輛；馬自達則5月底前停止面向中東的出口生產……不少中東客商議緊急調整採購清單。

來自沙特利雅得的汽車經銷商穆薩對內地《每日經濟新聞》坦言，當地豐田熱門車型庫存已空缺一月之久，消費者轉向中國品牌，所以「我得找到更多能填滿展廳的中國車。」

「豐田車源急劇減少，馬上無車可賣，」同為沙特經銷商的阿卜杜拉同時代理豐田與長安汽車，如今將大部分展廳空間留給長安汽車。他稱，中國品牌車型較同級日韓車價格低20%至40%，且標配全景天窗等實用配置，精準契合當地年輕群體需求。

中國汽車的出海吸引力亦輻射歐洲、非洲等全球多地。上汽大通國際部相關負責人表示，車展開幕當天，他接待了西班牙、意大利、中東和非洲等6組海外代理商，他們都有強烈的代理意願。

「賣中國車是有利可圖的。」中國汽車在埃及市場的份額亦持續擴大，埃及汽車經銷商Arabiat副董事長塔阿納尼表示，雖然目前當地銷售汽車以韓國和歐洲品牌為主，未來市場將更趨向銷售中國品牌。

中東戰事導致國際油價高企，間接放大了中國電動車的競爭優勢。中國汽車工業協會的數據顯示，3月份中國新能源汽車月度出口量為37.1萬輛，按年增長超過100%。

學者盤和林指出，北京車展進一步增強了中國電動車的吸引力，但出海還要多管齊下。現階段國產鋰電池車出海，除借助國際展會展示產品實力，更要深耕海外配套體系建設，前期需布局充電樁、儲能等基礎配套設施；後期完善海外配件庫存、維修服務等售後體系。