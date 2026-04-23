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都市麗人︱「小地雷」 形容新款胸圍 遭罵低俗急撤惹議宣傳

即時中國
更新時間：16:10 2026-04-23 HKT
發佈時間：16:10 2026-04-23 HKT

內地國民內衣品牌都市麗人，近日宣傳一款被網民形容為小胸神器的胸圍時，用上「小地雷」形容，遭部份網民批評低俗及物化女性。在輿論質疑下，都市麗人公開致歉，承認有關表述有侮辱女性意味，向感受冒犯者道歉，並緊急下架有關宣傳。

官方認帶侮辱女性意味

綜合內媒及自媒體報道，都市麗人用上「小地雷」這個網絡流行語惹出大風波，源於「小地雷」這個「梗」，已經脫離中性的調侃，而是演變成對女性帶有強烈侮辱性和物化的低俗詞，網民用它來將女性身體特徵惡意標籤化，帶有「危險、冒犯、不體面」的含意。

都市麗人公開致歉。
都市麗人公開致歉。
被網民形容為小胸神器的內衣，因用上「小地雷」宣傳詞引發爭議。小紅書＠小美
被網民形容為小胸神器的內衣，因用上「小地雷」宣傳詞引發爭議。小紅書＠小美
都市麗人一款胸圍用上「小地雷」來描述，被外界質疑物化女性。小紅書
都市麗人一款胸圍用上「小地雷」來描述，被外界質疑物化女性。小紅書

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當有網民向都市麗人客服反映不滿，要求更改宣傳詞時，客服回應「只是一個比喻，不用代入」。隨後，「小地雷」的描述及客服回應，在網上迅速發酵，不少消費者認為該表述低俗冒犯、暗含侮辱女性意味。

輿情壓力下，都市麗人20日公開致歉，承認「小地雷」帶有侮辱女性意味或擦邊性質，責任就完全在品牌身上，「我們不找任何藉口，也絕不甩鍋給經銷商或任何第三方」。

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都市麗人表示，事發後，已第一時間在全通路、全經銷商範圍內緊急自查，凡是涉及「小地雷」及類似不妥關鍵字的賣點和鏈接，已全部刪除或下架。此外，並啟動內部整改，3日內完成對全線產品描述二次複查。

 

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