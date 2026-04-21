廣州「淘晶熱」｜「親子團」瘋狂非法開採 網紅挖水晶攻略教壞細路

廣州暹崗大山被發現有水晶礦石，在網紅博主以親子活動之名，狂出挖水晶攻略下，令當地出現「淘晶潮」，大量民眾挖剷子、鐵鎬「重裝備」到暹崗大山，把土坡挖出無數坑洞。當地林業部門緊急發文，嚴批擅自開挖水晶違法，會面臨重罰甚至刑責。

坑窪遍地樹根挖空變山窿

綜合內媒及社群平台，社群平早在去年已出現有關廣州黃埔區暹崗大山的挖水晶攻略，許多網民分享帶同子女到現場挖水晶的情況，甚至有博主詳細列出路線、需要工具，例如金屬挖剷、錘子、鐵鎬等資訊，將活動包裝為親子樂活動，在網上越傳越廣。

在自媒體炒作下，暹崗大山的「淘晶熱」一發不可收拾，在民眾不斷開挖下，山體變得千瘡百孔，地表坑窪遍地，大量樹木的樹根被掘去泥土凌空裸露，有小童更不顧危險，爬入樹根下的人造「山洞」內找水晶。

相關新聞：雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片

許多「淘晶」網民事後，又在網上分享戰績，展示挖出的水晶礦石。

有徒步愛好者不滿，暹崗大山在這群打著親子，甚至科研學習的旗號，胡亂開挖，地形地貌已嚴重受破壞，擔心水土流失下，進入雨季風季時，容易出現山泥傾瀉或大樹倒塌災害。

網民：破壞環境來滿足好奇心

廣州開發區、黃埔區林業和園林局上周日（12日）聯合發布告知書，嚴禁任何單位和個人在當地山體擅自開挖水晶、採石、取土或實施其他破壞森林植被和地形地貌的行為，違者將被責令停止、恢復植被和地形地貌並處罰款，如構成犯罪依法追究刑事責任。

網民紛紛批評，「把環境毀了」、「不能用破壞環境的方式來滿足兒童的好奇心」、「這是對未成年人價值觀的嚴重誤導」、「這是什麼言傳身教」、「人類太貪婪，永遠沒有滿足的時候」、「小朋友挖著塌了又是另外的故事了」、「廣州林業局幹嘛去了」。