雲南潑水節︱前女警自爆執勤遭水槍射私處 還被潑過熱水｜有片

雲南西雙版納的傳統潑水節，本意為祝福，惟近年屢現「不文明潑水」亂象。近日，多宗涉及惡意攻擊及危險行為的影片在網上流傳，引起極大爭議。一名前女警更透露，過去執勤期間曾遭人用高壓水槍射向隱私部位，甚至被潑熱水，令節日祝福變質。

屢傳惡劣事件

近日，網上流傳多段影片，顯示潑水節期間出現的混亂情況。其中一段影片顯示，兩名女子騎乘電動車時，在路中心遭大批民眾持水槍圍攻，寸步難行。另一段更誇張的影片中，有私家車遭人強行拉開車門，多人向車內瘋狂潑水，導致車內電子設備疑似短路冒煙。事件引起網民猛烈批評，認為已遠超節日歡樂的範疇，構成騷擾乃至危險行為。

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前警員爆執勤不堪經歷

曾在雲南任職警員逾十年、現為脫口秀（棟篤笑）演員的「火鍋」昨日（19日）在社交媒體憶述，她曾於潑水節穿著制服執勤時，遭遇不文明對待。她表示：「我被幾個水氣球連續正中面門，劇痛下眼淚直流。」更甚的是，「老有人拿高壓水槍射我的胸和屁股，還被潑過熱水。」

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「火鍋」強調，這些經歷發生在她執行公務期間，而非參與節日玩樂。她亦見過無數少女在潑水後「身上都是紅一條青一條的，有的衣服都被撕爛了」，情況令人擔憂。

「火鍋」呼籲公眾應文明過節，並分享了潑水節美好的一面。她認為，最幸福的時刻是民眾在寨子裏一同跳舞，互相輕輕灑水祝福，以及觀賞漂亮的花車巡遊。她感嘆：「節日是可愛的，但人是複雜的，更規範的約束才會有更文明的歡樂。」她希望大眾能回歸節日傳統，傳遞真誠的祝福，而非藉機作出過激行為。