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山西酒店回訪要求好評 偷食人妻斥曝露行蹤害「被離婚」

即時中國
更新時間：11:05 2026-04-20 HKT
發佈時間：11:05 2026-04-20 HKT

內地許多公司也很著重顧客在網上給好評，山西有酒店被指客服在回訪求好評時，洩露了人妻住客與情人「爆房」的訊息，害被綠老公大興問罪之師，被離婚的人妻要求害她家庭破碎的酒店，承擔責任。涉事酒店則否認，稱回訪時電話並未接通。

酒店：電話並未接通

據九派新聞、《瀟湘晨報》等報道，內地知名連鎖酒店「華住會App」，近日有人發現有會員董女士，給予山西大同政務大廳萬達廣場桔子水晶酒店差評，董女士留語指責酒店「第二天因為你們打電話下午讓我們打電話評論給個好評，就是你這個電話導致這幾天！全部暴露！」

由於差評有多個關鍵詞遭屏蔽，有網民發出疑似原始信息，指董女士在3月，與情人入住該家酒店，但事後對方的客服致電要求好評，結果董女士的丈夫，因此知悉老婆行蹤，揭發自己戴了綠帽，怒不可遏下提出離婚。

山西有人妻投訴酒店回訪求好評的電話，令丈夫知道她出軌。
山西有人妻投訴酒店回訪求好評的電話，令丈夫知道她出軌。
涉事酒店指，回訪電話根本沒有接通。
涉事酒店指，回訪電話根本沒有接通。

相關新聞：傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭

董女士控訴，因酒店的回訪電話，害她被丈夫離婚，孩子也不給她，家沒了，情人也因害怕不敢接她電話，「這就是你們讓我評價評價就評價住的好嗎！這個事我必須要個說法！」

涉事酒店在該則差評回覆：「酒店僅按正常服務流程進行入住後回訪，且並未接通電話。而且酒店任何回訪電話都不存在脅迫，誘導好評，洩露客人隱私等違規行為。有手機通話記錄可佐證，酒店已經就此與相關部門溝通，徹查事情經過。」

涉事酒店有工作人員向《瀟湘晨報》確認，上述回覆確是酒店發布，他指，當時打回訪電話時，對方根本沒接電話，「也可能是別的酒店打的，也可能是無差別攻擊，我們現在也不清楚。」

前員工：公司要求致電求好評

該工作人員補充，酒店向住客打回訪電話，只會詢問客人入住感受，不會強制給予好評，更不會洩露客人私隱。

相關新聞：為情婦及私生子落戶深圳 富二代僱「同姓男」假結婚被妻舉報

新浪《BUG》欄目指，有曾在全季酒店工作的員工表示，此前她所在的酒店，確是要求白班員工致電住客要求好評，並註明是否打通，是否同意給好評，沒打通的話要打三次等。

 

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