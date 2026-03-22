傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭

網絡今日瘋傳影片，顯示疑是山西運城街頭，有男子陳屍街頭，下體被割去，當地網民指死者疑為姦夫，估計遭戴綠帽丈夫殺害。至發稿時，當地公安未就事件有通報。

據外國社群平台22日流傳的影片顯示，在被指是山西運城鹽湖區屋苑海上御庭（又名鼓樓海上譽庭）外的行人路，有一名穿藍色上衣，下體赤裸男子，倒卧在電動單車泊位旁，毫無知覺，疑已死亡。

現場有大批警車泊在「死者」倒卧處的對面馬路，多名戴上白手套，相信是鑑證人員男子，則在「死者」旁支起臨時圍幕，遮擋向馬路一側，但未見有救護人員在場。

鑑證人員多角度檢視「死者」下身取證，可見「死者」右臀部近大腿處有一明顯的橫向割口，傷口深度最少兩吋，「死者」身上及現場則未見血漬。

當地網民則估計，指「死者」疑為姦夫，遭人夫割去生殖器官報復。

事件至發稿時，官方當未有通報證實。內地網絡平台亦未能發現涉事影片。