Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

傳山西漢偷食人妻 遭閹割棄屍街頭

即時中國
更新時間：10:19 2026-03-22 HKT
發佈時間：10:19 2026-03-22 HKT

網絡今日瘋傳影片，顯示疑是山西運城街頭，有男子陳屍街頭，下體被割去，當地網民指死者疑為姦夫，估計遭戴綠帽丈夫殺害。至發稿時，當地公安未就事件有通報。

據外國社群平台22日流傳的影片顯示，在被指是山西運城鹽湖區屋苑海上御庭（又名鼓樓海上譽庭）外的行人路，有一名穿藍色上衣，下體赤裸男子，倒卧在電動單車泊位旁，毫無知覺，疑已死亡。

現場有大批警車泊在「死者」倒卧處的對面馬路，多名戴上白手套，相信是鑑證人員男子，則在「死者」旁支起臨時圍幕，遮擋向馬路一側，但未見有救護人員在場。

鑑證人員多角度檢視「死者」下身取證，可見「死者」右臀部近大腿處有一明顯的橫向割口，傷口深度最少兩吋，「死者」身上及現場則未見血漬。

當地網民則估計，指「死者」疑為姦夫，遭人夫割去生殖器官報復。

事件至發稿時，官方當未有通報證實。內地網絡平台亦未能發現涉事影片。

 

 
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
18小時前
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
將軍澳神秘後花園大媽舞噪音擾人 街坊爆料：霸地唱K打牌練氣功 仲做埋呢樣嘢......｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
01:28
伊朗局勢｜特朗普警告若不開放霍爾木茲海峽 將轟炸伊朗核電廠 以色列南部遇襲多人受傷｜持續更新
即時國際
3小時前
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
懷舊酒樓席捲旺角！5大品牌重現龍鳳大禮堂、手推點心車、失傳手工點心 美心皇宮/襟江/蓮香
飲食
2026-03-21 10:30 HKT
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
港女結婚勸父母勿買金飾 後改買1物苦呻「更加唔保值」 網民安慰：都係一份心意
飲食
23小時前
李麗珍女兒許倚榕北海道被求婚 珍妹榮升準外母 認月前曾被富貴準女婿張明偉問准心意
李麗珍女兒許倚榕北海道被求婚 珍妹榮升準外母 認月前曾被富貴準女婿張明偉問准心意
影視圈
12小時前
平日口岸巴士站現排隊人龍？網民分析5類北上「常客」 銀髮族/打工仔/中產都有份？
平日口岸巴士站現排隊人龍？網民分析5類北上「常客」 銀髮族/打工仔/中產都有份？
生活百科
2026-03-21 11:00 HKT
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
兩屆金像影帝自爆爛賭成魔  打高爾夫球豪賭百萬眼都唔眨  跟家人打輸麻雀：成副倒落廁所
影視圈
2026-03-21 09:00 HKT
不滿少主人常斥責 水母狀口水加料汽水侍候 港爸出妙計拆穿 外傭秒招認下場曝光｜Juicy叮
不滿少主人常斥責 水母狀口水加料汽水侍候 港爸出妙計拆穿 外傭秒招認下場曝光｜Juicy叮
時事熱話
18小時前
陳錦鴻18歲自閉症兒子正面照罕曝光 陳駕樺成鋼琴家公開演出帥氣登場 父曾為子停工感動網民
陳錦鴻18歲自閉症兒子正面照罕曝光 陳駕樺成鋼琴家公開演出帥氣登場 父曾為子停工感動網民
影視圈
18小時前