為情婦及私生子落戶深圳 富二代僱「同姓男」假結婚被妻舉報

深圳一名身家百億的地產商繼承人，被指為讓婚內出軌所生的私生子取得深圳戶籍並跟隨其姓氏，竟策劃一場「假結婚」鬧劇，透過中介尋找同姓男子與其情婦登記結婚。事件近日因其合法妻子報警舉報而曝光，涉案的劉姓男子已被警方採取刑事強制措施，而該名地產商兒子因涉重婚已被警方立案調查。

欠債男為30萬酬金假結婚

事件中的關鍵人物、居於深圳的劉先生向記者透露，他於2019年因創業失敗欠下數十萬元債務，後經同學介紹認識了從事「協助落戶」生意的王某。王某向他提議，與一名未婚懷孕的女子「假結婚」，待女方成功將戶口遷入深圳，並為新生嬰兒辦理落戶後，雙方即可離婚，事成後可獲取可觀酬勞。

劉男因涉重婚已被警方立案調查。

為解財困，劉先生同意了這項安排。2020年4月，他與該名女子先到公證處辦理女方財產公證，隨後正式登記結婚。在接下來的兩年間，他按指示交出戶口本，配合對方辦理戶籍遷移。女方及其孩子最終成功落戶深圳，兩人亦於2022年6月正式離婚。期間，劉先生陸續收到了合共30萬元的款項。

元配怒揭丈夫重婚

劉先生原以為事件已告一段落，惟今年1月突然接獲深圳警方傳喚，要求他協助調查一宗重婚罪案件。

據了解，當地一名劉姓知名地產商的兒子被舉報，報警的正是其結婚已十多年的合法妻子程女士。程女士向警方指控其丈夫在婚期間，與另一名女子以夫妻名義公開同居，並育有一子。她同時向警方提交了大量證據，包括二人的結婚證明、所生子女的出生文件，以及丈夫為情婦的兒子舉辦百日宴的照片。

為情人及私生子落戶深圳，富二代僱人假結婚被妻舉報。 新民晚報

程女士進一步指控，丈夫為讓情婦及其兩名私生子落戶深圳，並確保孩子的戶口能登記其「劉」姓，故特意安排中介尋找一名同姓男子配合，此人正是上述的劉先生。據悉，該地產商兒子在事發後曾一度潛逃出境，後被勸返並辦理了取保候審。

「假結婚」落戶服務成行成市

內媒記者調查發現，社交平台充斥大量聲稱可「協助落戶」的廣告，除了主流的積分落戶代辦外，亦不乏提供「假結婚」落戶的非法服務。

假結婚、偽技能，中介操盤深圳落戶產業鏈。

有中介透露，為規避普通結婚隨遷戶口所需的兩年等候期，他們可以安排客戶與「高層次人才」對象結婚，從而實現當年落戶，服務費約二十多萬元。更有甚者，聲稱可運作客戶參加技能比賽並獲取證書，再透過「高層次技能人才」的渠道辦理落戶。有律師事務所及教育機構亦被發現暗中經營此類業務，報價均在30萬元左右。

目前，當地警方已就此案及相關的非法落戶產業鏈展開深入調查。