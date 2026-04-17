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19歲江蘇女遊泰圖騙父親付贖金 與通緝犯男友自導自演綁架

即時中國
更新時間：18:35 2026-04-17 HKT
發佈時間：18:35 2026-04-17 HKT

泰國警方周四（16日）披露一名19歲中國女子與男友自導自演的「假綁架」案件，更勒索父親11萬元人民幣贖金。更驚人的是，其男友的真實身份是江蘇南京警方通緝的網路詐騙犯。

父親心急救女 發現事有蹊蹺

調查發現，受害者董父於3月31日收到勒索訊息及影片，畫面顯示其女兒於泰國旅遊其間被綁架虐待。「綁匪」要求董父支付贖金，否則撕票。董父心急如焚，先後轉帳11萬元人民幣，見女兒仍未獲釋而報警。

泰國警方透過追蹤董某的社交平台帳戶，發現她於3月28日至4月2日期間與多名中國人入住曼谷匯權區（Khet Huai Khwang）一酒店，其後一行人包車前往北欖府邦披縣的出租屋。進一步調查顯示，其中4名男子無法出示合法身份證件或護照，其中一人正是董某的29歲男友于某。

據初步交代，此綁架案由董某、于某及另外兩名男子共同策劃，是自導自演的虛構事件。目的是以親情行騙，向董父騙取贖金。目前，于某、董某及另兩名涉案男子因非法入境泰國而被泰國警方逮捕，泰國當局正與中方協調遣返事宜。其餘兩名中國人則持合法證件入境，未被拘留。

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