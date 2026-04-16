河南景區「大象」表演驚現人腳 網民：騙我多年！

眼見未為實！內地著名景區的動物表演，竟被網民踢爆「造假」。近日有網民發布影片，指在河南萬歲山武俠城的著名「打鐵花」表演中，兩隻登場的「大象」其中一隻竟露出破綻，象腿下驚現人類腳踝，影片迅即在網上瘋傳，不少曾入場觀看的網民睇到O嘴，驚呼：「一直以為係真嘅，呃咗我好多年！」

景區坦承：從未養過大象

事緣於萬歲山武俠城的王牌節目「打鐵花」，在表演前的故事環節中，會有兩隻大象登場，營造宏大氣氛。但有眼利網民拍到，其中一隻「大象」在移動時，其中兩條「象腿」的褲管下，竟清晰可見人類的腳踝和鞋子。

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影片一出，立即引發網民熱議。許多人都表示大為震驚，因為他們曾多次觀看該表演，一直深信舞台上的是受過訓練的真大象。不過，亦有大批網民對景區的做法表示讚賞，認為用人為扮演代替動物表演，是尊重生命的表現，值得支持。

內媒《海峽都市報》記者周三（15日）致電萬歲山武俠城查詢，工作人員大方承認，景區從來沒有飼養過大象，表演中的「大象」其實是大型模型道具，由2至4名工作人員在內部合力操控移動。

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事件引發網民熱烈討論，紛紛留言：

「睇咗幾次，我仲同個仔講啲大象好乖好聽話……真係失覺晒！」

「呃咗我好多年！不過呢個『呃』我buy，起碼冇殘害動物！」

「藏得咁辛苦，尊重下演員啦，值得加雞髀！」

「我一直以為係機械嘅，原來係人扮，辛苦晒！」

「呢個穿崩我唔嬲，反而要畀個like！支持用扮演代替動物表演！」