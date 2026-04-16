美女蛇王︱95後大學生棄做OL轉跑道 養6萬毒蛇靠周身寶年收百萬

廣西有95後美女大學生，畢業後當了兩年OL，便回鄉繼承家業——飼養毒蛇。嬌嬌女管理下的蛇場，養了5萬條五步蛇、1萬條眼鏡蛇。美女蛇王指，毒蛇全身是寶，蛇毒賣西醫，蛇肉賣中醫，每年收入百萬人民幣不是問題。

蛇膽、蛇油、蛇毒有價有市

綜合潮新聞、柳州晚報等，廣西桂林的95後秦小姐，大學畢業後上班兩年，因父親經營的蛇場規模日大，人手不足，於是回村幫手，減輕父親負擔，令她搖身一變為美女蛇王。

出生前，家裡已養蛇，讓秦小姐自小與蛇為伴，面對無數蜿蜒蠕動的猙獰毒蛇，完全沒有抗拒。



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秦小姐介紹，目前家中飼養了6萬條毒蛇，分別是5萬條五步蛇和1萬條眼鏡蛇。

她表示，五步蛇的蛇身、蛇膽、蛇油都可以入藥，取出的蛇毒還可以做醫學研究，「養五步蛇只能把做好的食物灌喂給牠，零距離接觸危險性還是挺高的。」

養蛇只可藥用科研不可食用

秦小姐指出，一條五步蛇每個月可以取兩次蛇毒，根據質量好壞，每克蛇毒價格在40元至200元（人民幣，下同）不等；蛇肉價格一條二、三百元，大蛇則上千元，除去員工工資和成本，每年年入百萬元不是問題。

據了解，依據內地法律，蛇可以養殖和銷售，但只限藥用、展示、科研等用途。若商家偷偷賣蛇或食客吃蛇肉以及自己捕蛇吃，都屬於違法行為。