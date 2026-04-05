3歲女童被眼鏡王蛇咬傷全身癱瘓 「假死」3天逃鬼門關

雲南女孩意外疑被劇毒眼鏡蛇王咬傷，徘徊鬼門關三日後奇蹟生還。內地傳媒「大河報」報道，3月27日，一名來自雲南文山的3歲女童在家中被毒蛇咬傷，半小時後，女童被送至當地醫院，已出現嚴重的全身癱瘓症狀，同時出現呼吸衰竭，陷入了「假死」狀態。

3歲女童被眼鏡王蛇咬傷全身癱瘓，「假死」3天奇跡生還。《大河報》

女孩先後被轉至廣西醫科大學第一附屬醫院就醫，醫生鎖定「元凶」，認為女童極有可能是被眼鏡王蛇等神經毒蛇咬傷。



3月29日，在足量抗蛇毒血清輸入體內僅1小時後，此前如同「昏迷」的女孩竟可自主活動，意識瞬間轉為完全清醒。醫生指，孩子之前不是昏迷，而是神經毒導致的嚴重肌無力。



目前，在生死邊緣徘徊了近3天的患兒成功脫離呼吸機，各項生命體徵平穩。