鶴形拳︱茂名得意妹3歲習武 由練到喊2年變洪拳「小宗師」︱有片

洪拳是廣東最為人熟悉的傳統武術，茂名有5歲女孩，近期憑多條拳腳有勁、步法靈動、叫聲宏亮的洪拳鶴形拳影片，現場獲得大量喝彩聲，網上則賺得大數十萬點讚。據女童父親指，她3歲已開始練武，由初時練到喊，到現在儼如「小宗師」。

父親是「茂南洪拳」傳承人

極目新聞報道，茂名女童黃子君，由90後父親黃文城親授洪拳，黃文城是廣東茂名洪拳研究會會長，同時是省級非遺「茂南洪拳」的代表性傳承人。父女在「茂名洪拳父女」的抖音賬號，不時分享練功點滴，吸引大量瀏覽。

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黃文城13日向記者介紹，大女黃子君小時候經常跟他去武館，耳濡目染之下也加入了訓練隊伍，從3歲起就開始學習洪拳。目前週一至週四每天訓練2到3個小時，週末則會練6到8小時。而她1歲半的妹妹也經常會到武館看黃子君訓練。

黃文城3月25日發佈的一條影片中，黃子君身穿訓練服紮著馬步，眼眶泛紅，一邊流淚雙腿一邊穩著馬步，堅持完成基本功訓練。

黃文城透露，女兒有時做一些高難度動作或表演時，會因為和地面的摩擦導致受傷或淤青，自己會心疼地給她拿藥水，但黃子君反而不當回事，並安慰他「沒事」。

下月參加省武術精英賽

黃文城表示，女兒的堅持已經超越了一般孩子的意志力，在這方面也很有天賦，甚至超過了自己，太太有時心疼女兒不許她來練功，「但她（黃子君）堅持要來，說不怕苦、不怕累，要和爸爸一起把洪拳發揚光大。」



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黃文城父女的影片賬號有近30萬粉絲，他承認，女兒在當地已小有名氣，出門表演時經常被人認出來，但她自己專注於訓練，並沒有關注自己在網上的短片。他透露，5月份將帶黃子君參加廣東省武術精英大賽。

不少網民留言，好奇黃子君在影片中表演鶴形拳時，為什麼會發出喊聲，黃文城解釋，南派拳講究「以氣催力、以聲助威」，喊出聲能讓拳法更有力量。談到未來的規劃，他表示不會給女兒太大壓力，也不會強迫她必須走這條路，「最大的希望是她可以健康、快樂、勇敢、正直，永遠保持對武術的熱愛和認真。」