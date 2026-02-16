季節限定︱山東賀年饅頭玩出花樣 網民：非遺手藝不捨得吃

農曆新年又到，家家戶戶也吃團年飯，廣東人要有湯圓、北方人要吃餃子，而山東的「花餑餑」（饅頭）則憑造型千變、色彩斑爛和手工精湛，近日在網上成為熱話，被網民評為「非遺手藝」、「做成不捨得吃的樣子」。

有逾三百年歷史

日前，內地知名越劇演員李雲霄，在錄製山東春晚時，獲贈農曆新年限定的「膠東花餑餑」，該個五層高的山東特色饅頭，鮮花、鯉魚、獅子、壽桃等圖案，層層疊疊，組成一座如小山般的花餑餑。

李雲霄獲贈花餑餑的影片，在網上引起話題，許多非山東民眾，特別是南方的網民，讚嘆這種山東季節限定食品，精緻得像工藝品。

而在臨近農曆新年前，山東的網民也紛紛曬出他們這種特式饅頭，互相爭妍鬥麗。有網民笑言，將這種「美美的花餑餑放上餐桌，年夜飯高級感拉滿」、「每個隨便一拍也是藝術品」、「這竟然是饅頭，真是長見識了」、「哇，好喜慶」、「這麼好看的饅頭，怎麼捨得吃」、「南方人羡慕了」。



花餑餑是以面、雞蛋為主料的菜品，是山東省省級非物質文化遺產。花餑餑主要分威海大花餑餑，煙台盤餑餑，菏澤花饃。該菜品距今有三百多年歷史。

花餑餑以麵粉為原料，用簡單的工具，捏塑出花草樹木、動物人物和圖案，以喜慶吉祥作主題，常見於農曆或生日婚宴，是山東獨特的民俗風情。

花餑餑製作過程相當繁複，涵蓋和麵、發麵、揉麵、精心捏型、細緻雕刻、鍋蒸以及上色等多個步驟，並需運用刀、剪、筆等工具來巧妙創作。在製作花餑餑時，強調純手工與天然原料的結合，選用上等麵粉和鮮嫩的瓜果蔬菜，絕不加入任何色素，成為美觀與營養兼具的食品。