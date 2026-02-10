Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

全國多地拍馬屁裝置走紅 廣州有「馬屁股」1小時被拍扁

奇聞趣事
更新時間：22:19 2026-02-10 HKT
發佈時間：22:19 2026-02-10 HKT

馬年將臨，內地多地的商場紛紛推出不同設計的拍馬屁互動裝置，吸引大量民眾拍馬屁股打卡，圖個好意頭，廣州越秀區有商場的拍馬屁裝置，更因遊人太多又出手過重，1小時便被拍扁和滿佈掌印。

馬屁股滿布遊客掌印

綜合內媒及社群平台，多地商場、景區為營造農曆新年的節慶氣氛，設置了馬年主題的裝飾，其中拍馬屁意念的互動裝置最受歡迎。

相關新聞：《Ong Kaw Kaw》︱大馬洗腦賀年神曲熱爆 網民：廣東人先聽出精髓︱有片

拍馬屁裝置多以立體設計，毛絨包裹下是充氣氣囊，部份還設有按鈕供抽獎用。除了小孩外，許多成人也加入拍馬屁行列，影相打卡兼希望討個綵頭，在馬年行好運。

據廣州日報報道，廣州市越秀區北京路天河城南門外的拍馬屁裝置，由於太受歡迎，圓潤飽滿的馬屁股，滿是大小深淺不一的手掌印。

相關新聞：山西馬年雕塑被指藏粗口密碼被急拆 「倒立」馬生產商：好多人想買走

廣州市民陳小姐更示，她在2月3日路過商場時，看到拍馬屁裝置仍然十分堅挺，但1小時後回來，已被遊客拍至漏氣塌陷，屁股被拍扁。

 

