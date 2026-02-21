法國萬人小鎮上演地道「春節巡遊」 原居民搞手醉心中國功夫

當農曆新年的喧囂鑼鼓在一個典型的法國小鎮響起，會是怎樣的景象？在距離巴黎不遠、塞納河畔人口不足1.1萬的小鎮Triel-sur-Seine，一場由當地法國人自發組織的春節慶典，其熱鬧程度甚至超過了聖誕節。

搞手曾於少林寺習武

這場盛事的核心，是一位名叫Fred的法國人和他創辦的武術團「Dragon Bleu」（青龍）。作為一位練習中國功夫長達42年的「中國文化迷」，Fred不僅創辦了武術學校，更堅持了十年，每年自掏銀包在家鄉舉辦盛大的春節慶祝活動。

活動當天，小鎮街頭掛起紅燈籠，舞龍舞獅隊伍穿梭其間，伴隨著煙花秀和精彩的功夫表演，吸引了大量民眾圍觀。據當地華人李女士描述，整個籌備工作從前一年的10月就已開始，武術團的150名成員全情投入，從服裝道具到節目編排，幾乎都由自己承擔。當地政府也大力支持，不僅派出警察維持交通，還批准了煙花燃放。

Fred對中華文化的熱愛始於1984年，他不僅擁有專業武術證書，更獲得了少林寺武術學校的文憑，並多次帶領團員前往河南嵩山少林寺及山東等地交流學習。他所創辦的武術團，已然成為連接中法文化的一座橋梁，他甚至曾帶領法國著名電視節目組前往中國，拍攝功夫紀錄片。

對於Fred和他的團員來說，每年的春節慶典不只是一場表演，更是對功夫精神的致敬與傳承。這個法國小鎮的故事在網上傳開後，感動了無數網友，大家紛紛留言送上祝福：「新年快樂，世界大同！」

