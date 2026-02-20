Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國風︱外籍遊客農曆年訂來華機票增4倍 歐美客入鄉包餃子做湯圓

即時中國
更新時間：08:44 2026-02-20 HKT
發佈時間：08:44 2026-02-20 HKT

今年春節老外特別多！受赴華免簽政策及社交平台吹起「中國風」等因素推動，內地今年春節的入境遊訂單，比去年同期翻倍，外國人來華機票預訂量同比暴漲超4倍，主要來自東南亞及歐洲，也有不少北美客。上海、北京、廣州、成都、深圳是最受歡迎的五大城市。老外們不再滿足於在中國知名景區打卡留念，而是鍾情於走入鄉鎮老街包餃子、做湯圓，沉浸式感受中國傳統春節的魅力。

新冠疫情期間受封控措施等影響，來華的外國旅客一度銳減，即使2023年解封後，北京等地仍難看到外國人身影。「現在情況明顯改變了，」家住北京的小涵（化名）留意到這幾年的變化，尤其是今年春節，她發現地鐵及商場內多了來京度歲的金髮碧眼面孔。

免簽「朋友圈」持續擴容

這並不是錯覺。春秋旅遊的數據顯示，今年春節的入境遊定單，比去年同期翻了一倍。旅遊平台飛豬的數據更直接：最近兩周，外國人的春節假期機票預訂量，同比增長了4倍還多，其中來自泰國、韓國、馬來西亞、越南、新加坡、澳洲等地的預訂量靠前。

與往年不同，今年外國遊客來中國不滿足只玩一個城市，而是首站選擇北上廣等大城市，然後向內延伸，探索更多中國城市。去哪兒平台上，外國旅客預訂國內航線機票覆蓋了102個城市，比去年新增了雲南騰衝、陝西漢中、新疆阿勒泰、山東日照等目的地。

這股春節來華熱潮的背後，是近兩年中國免簽「朋友圈」持續擴容，加上大年初一對加拿大、英國免簽後已達50個。

除了政策因素外，在網絡傳播呈幾何級數增長的助推下，越來越多外國人對中國文化產生濃厚興趣，也是春節扎堆來華的原因。有外國遊客特意到上海豫園參觀新春燈會、觀看老師傅手工製作湯圓；有的包餃子、貼春聯，執筆蘸墨，學寫毛筆字。

外國社媒掀「中國風」熱潮

《新京報》引述「京騎文化」聯合創始人竇俊傑說，越來越多外國人因為在社交平台上刷到一個關於中國的有趣話題或小眾文化，便「種草」（激發起興趣）一場說走就走的中國之旅。「我之前帶的一個入境團遊覽故宮時，就有遊客特別要求打卡『石別拉』（清代紫禁城內的防禦警報裝置）」，還有外國遊客逛鼓樓時特意打聽火神廟，就是因為曾在網絡上刷到過相關的介紹。」 

 

