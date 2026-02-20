Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

五代同堂｜河南104歲人瑞近百子孫磕頭拜年 場面溫馨感人

即時中國
更新時間：11:00 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:15 2026-02-20 HKT

農曆新年家家戶戶慶團圓，在河南省駐馬店市，一場盛大的家族拜年儀式溫暖了無數人的心。當地平輿縣楊埠鎮的蔡氏家族近百名後代，於正月初一齊聚一堂，向家中104歲的大家長蔡潘氏老婆婆磕頭拜年，場面熱鬧非凡，盡顯家族凝聚力。

中醫世家養生有道

這位出生於1921年的百歲人瑞——蔡潘氏婆婆，一生含辛茹苦養育了七名子女。如今，她最大的女兒已高齡83歲，最小的兒子蔡德亮也已年過六旬。在拜年影片中，從白髮蒼蒼的長者到尚在襁褓的嬰孩，蔡家五代子孫依輩分長幼有序，虔誠地向老長輩行跪拜禮，表達敬意與新春祝福。

蔡德亮笑著為母親整理圍巾時說：「俺娘今年104歲，身子骨還硬朗得很，這都是她一輩子守著規矩過日子的福氣。」前來道賀的鄰里鄉親也紛紛表示，百歲老人加上五代同堂，在村裡不僅是稀罕事，更是大家學習的榜樣。

這個溫馨的畫面傳開後，感動了無數網友。許多人留言祝福老婆婆身體健康，其中一則熱門留言感嘆道：「最大的福份，莫過於83歲了，還能開口叫一聲『媽』。」

蔡潘氏作為中醫世家，長壽之道有家族傳承和養生智慧，核心在於恪守《黃帝內經》「法於陰陽，和於術數，飲食有節，起居有常」的理念，尊重自然規律、規律作息、節制飲食。

