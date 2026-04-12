宇樹H1跑出10米/秒直逼保特 國產人形機械人刷新世界紀錄｜有片 

內地機械人研發再創高峰。總部位於杭州的宇樹科技（Unitree）於4月11日晚間公布，旗下H1通用人形機械人再度刷新全球人形機械人奔跑速度紀錄，其峰值速度高達每秒10米，已十分接近「飛人」保特（Usain Bolt）的巔峰速度。消息公布後，「宇樹機械人百米衝刺10米每秒」的詞條於翌日（12日）迅速登上微博熱搜，引發廣泛關注。

速度接近人類極限

根據宇樹科技發布的測試影片，H1機械人在測試中錄得每秒10米的實測峰值速度。這一紀錄已逼近牙買加傳奇短跑運動員保特所保持的9.58秒百米紀錄（換算約為每秒10.44米），展示了其卓越的運動潛能。

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創辦人王興興預言成真

事實上，宇樹科技創辦人王興興早於今年3月在亞布力論壇上便作出預言，稱及至今年年中，全球特別是中國的人形機械人將能跑得比人更快，百米衝刺速度可跑入10秒以內，「比保特更快一些」。他當時強調：「運動能力是所有機械人真正能夠執行任務的先決必要條件。」 此次測試成果，無疑印證了其前瞻判斷。

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據官方資料，宇樹H1機械人身高1.8米，常規移動速度為每秒3.3米，但其潛在運動性能可達每秒5米以上。為達致本次測試的極限速度，研發團隊對H1進行了「適賽化改造」，移除了其頭部與手部以減輕重量及風阻。宇樹科技形容，腿長0.8米、體重約62公斤的H1，是「用普通人的體質，跑出了世界冠軍的速度」。

在技術突破的同時，宇樹科技亦在資本市場上邁出重要一步。上海證券交易所已於今年3月20日受理該公司的科創板IPO申請。據《證券時報》估算，若以10%的公開募股比例及42.02億元的擬募資金額計算，公司初始發行市值至少達到420億元人民幣。發行後，創辦人王興興的持股比例約為30%，其身家有望躋身百億級。

