Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣東美宜佳被搜出306萬支假煙 專賣局立案查處566宗

即時中國
更新時間：12:42 2026-04-12 HKT
發佈時間：12:42 2026-04-12 HKT

「中國便利店之王」美宜佳，遭「2026廣東315晚會」踢爆多間門店賣假煙後，廣東省菸草專賣局及其他部門，截至3月31日，在美宜佳查出306萬支假煙，立案查處566宗。

美宜佳有「中國便利店之王」之稱。小紅書@天堂的雨
美宜佳有「中國便利店之王」之稱。小紅書@天堂的雨

4月9日，美宜佳通報，指對排查中發現存在重大涉煙經營異常、且不符合繼續合作條件的門店，公司已與相關加盟商解除合作關係606戶，其中廣東已完成退出處理469家。

此外，廣東各級菸草專賣部門聯合相關部門，自3月14日以來，共排查門店31219戶、立案查處涉煙違法行為1745宗。對轄區內多個連鎖品牌相關負責人開展約談、監督問效等61次，對多次出現門店涉煙違法違規等。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
01:49
伊朗局勢｜美伊談判21小時破裂萬斯指準備離開 特朗普：中國若向伊運武將有「大問題」｜持續更新
即時國際
2小時前
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
MIRROR演唱會攝影師被揭耍陰招？偷關行家攝影機「斷正」遭圍插：終於等到個天收佢
影視圈
17小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
19小時前
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
影視圈
20小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
瞓洗衣機乾衣機頂 與大電箱共眠 新蒲崗工人房大反差轉彎有露台 網民有讚有彈｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
土瓜灣人氣「日昇小食」半年內連開3店！攻入觀塘賣韭菜餅成逆市大贏家？ 網民︰月頭先喺銅鑼灣開
土瓜灣人氣「日昇小食」半年內連開3店！攻入觀塘賣韭菜餅成逆市大贏家？ 網民︰玩加盟店模式？
飲食
16小時前
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
旅遊
19小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
2026-04-11 06:00 HKT