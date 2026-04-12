廣東美宜佳被搜出306萬支假煙 專賣局立案查處566宗

「中國便利店之王」美宜佳，遭「2026廣東315晚會」踢爆多間門店賣假煙後，廣東省菸草專賣局及其他部門，截至3月31日，在美宜佳查出306萬支假煙，立案查處566宗。

美宜佳有「中國便利店之王」之稱。小紅書@天堂的雨

4月9日，美宜佳通報，指對排查中發現存在重大涉煙經營異常、且不符合繼續合作條件的門店，公司已與相關加盟商解除合作關係606戶，其中廣東已完成退出處理469家。

此外，廣東各級菸草專賣部門聯合相關部門，自3月14日以來，共排查門店31219戶、立案查處涉煙違法行為1745宗。對轄區內多個連鎖品牌相關負責人開展約談、監督問效等61次，對多次出現門店涉煙違法違規等。