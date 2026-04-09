奪命救護車｜深圳私院違規「截單」延誤8小時 致女病人枉死僅罰7.6萬停救護半年

深圳一間私家醫院救護車去年涉嫌違規「截單」，未有按120急救中心指令將危殆病人送往就近的大型公立醫院，反而載返自己醫院，導致病人延誤搶救近8小時後不治。深圳市衛健委昨晚（8日）發出通報，證實涉事的深圳健安醫院違規，已被罰款7.6萬元（人民幣，下同），並勒令暫停院前急救服務6個月。死者家屬炮轟處罰過輕，已提出訴訟。

案情：腹痛召救護車 被送往較遠私院

事發於2025年8月5日凌晨，張姓女病人因突發劇烈腹痛，家屬致電120求救。急救中心明確指令，應將病人送往僅2.8公里外的龍華區人民醫院（三甲級公立醫院）。然而，到場的健安醫院救護車卻將病人載往3.8公里外、屬下的健安醫院。

相關新聞：120︱醫護拒抬老人致失救死 急救中心被判賠17萬又走數

家屬認為罰則過輕，無法接受，已向法院提起民事訴訟。 iStock

病歷顯示，病人在健安醫院被診斷為「腹腔大量積血，血管破裂」，情況危急，但該院卻無力救治。在家屬多次強烈要求下，病人延誤近8小時後，才被轉送至原定的龍華區人民醫院，惟入院時已神智昏迷，最終因「脾動脈瘤破裂出血」搶救無效死亡。

家屬炮轟處罰過輕已提訴訟

死者女兒直指，健安醫院違規「截單」，強行將其母帶走，錯失最佳搶救時機。對於當局僅罰款7.6萬及暫停服務半年的處罰，家屬認為罰則過輕，無法接受，已向法院提起民事訴訟，並向政府申請行政複議，要求加重處罰。

深圳市衛健委在通報中表示，對事件深感痛心，承認健安醫院的行為「性質惡劣、情節嚴重」。目前，關於醫院搶救延誤的醫療損害司法鑑定正在進行中。當局亦已對全市院前急救網絡展開全面檢查，以杜絕同類悲劇再發生。