全紅嬋報警︱網暴不斷飽受精神傷害 二沙體育中心：反對畸形飯圈文化

奧運跳水金牌得主全紅嬋一直極具觀眾緣，惟外界不斷出現針對其本人、家庭的網暴。廣東省二沙體育訓練中心今日發出聲明，對全紅嬋涉嫌遭受網暴一事，受到社會的高度關注，中心已向公安機關報警。

聲明提出，全紅嬋作為一名為國家贏得榮譽的年輕運動員，在成長過程中承受了不應有的輿論壓力和精神傷害，對此，中心表示嚴重關切，並堅決反對。

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干擾運動員正常訓練

聲明又指，以任何名義對運動員及其家屬進行惡意中傷、侮辱謾罵、傳播虛假信息的行為，均已超過法律與道德底線。這種行為不僅嚴重干擾運動員的正常訓練和生活，更破壞了公平、健康、向上的體育生態。



中心堅決反對任何形式的網絡暴力和人格侵害，堅決反對畸形的飯圈文化，堅決支持全紅嬋通過法律手段依法維護自身權益。我中心將聯合相關部門，通過法律途徑堅決追究網暴者責任。

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國家體育總局發聲

國家體育總局游泳運動中心網站亦發聲明，對於網絡上出現針對全紅嬋等跳水運動員的網絡暴力、惡意攻擊及不實信息，中心已第一時間與廣東省體育局相關部門聯合開展核查處置工作。

目前，廣東省體育局二沙體育訓練中心已向警方報案，我們堅決支持通過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形「飯圈」文化侵蝕，不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。