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山西桔子酒店︱女子稱浴巾藏已開偉哥藥盒 多番不滿曾換房3次

即時中國
更新時間：10:10 2026-04-07 HKT
發佈時間：10:10 2026-04-07 HKT

內地酒店再爆衛生風波。北京一名劉姓女子近日入住山西太原的桔子酒店，不單房間水龍頭污漬斑斑，更在更換房間後，於準備使用的浴巾內發現一盒已開封且明顯使用過的壯陽藥「偉哥」。

事發於本月3日，劉女士向本報反映，她當日入住太原府西街的桔子酒店，第一間房已發現水龍頭有明顯污漬，獲更換房間。豈料，當她在第二間房洗澡後，拿起浴巾準備使用時，一盒「偉哥」竟從毛巾內掉出，她立即向酒店前台投訴。

酒店圖收回證物

劉女士表示，當晚前台職員稱無權處理賠償，只能為其升級至套房。及後酒店經理提出「100元現金+更換套房」的解決方案，但她斷然拒絕。由於翌日要趕飛機，她無奈接受入住第三間房，誰知房內又充斥濃烈煙味，形容入住體驗極差。

劉小姐稱，拿取浴巾時有一盒已使用的偉哥倬下。立財經
劉小姐稱，拿取浴巾時有一盒已使用的偉哥倬下。立財經

劉女士指，到了第二天早上跟經理溝通時，酒店那邊已經明確拒絕，拒絕三倍賠償。酒店更還想取回藥盒，劉女士拒絕後保留藥盒用作關鍵證據。

記者其後致電涉事酒店查詢，前台職員竟回應稱，浴巾內出現藥物一事「說不清楚」，因客房內沒有監控，「每個人都有嫌疑」。該職員又透露，管理層已知悉事件並正在處理，但對於具體解決方案則一概表示「不清楚」，並稱這是酒店首次發生同類事件。

目前劉女士已先後向多方投訴，其中全國消費者投訴平台「12315」尚未發出處理結果，華住會也未給出正式解決方案，最終由攜程平台與酒店協商後，為劉女士退還了當晚房費。

4月4日下午，酒店方曾致電劉女士，稱通過排查，沒有任何人將藥品放進房間，這番表述讓劉女士認為，酒店在暗指藥品是自己帶入房間的。劉女士隨即向酒店要求提供相關閉路電視影片，截至目前仍未拿到。

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