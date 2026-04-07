千里報恩︱湖南女財困向江蘇男筆友借¥1200應急 30年後欲還¥2萬遭婉拒

得人恩果千年記。如有人曾在30年前出手幫忙解困，對方會否還記得？



現今是人人有手機的年代，不少人在社交平台認識新朋友，但30年前，筆友就是利用寫信認識陌生人的社交渠道。1996年，江蘇徐州的徐星通過一本名叫《中外電視》的雜誌，和蔣冰成為筆友。二人認識約半年左右，在學的蔣冰表示家中遇到經濟困難，想向徐星借錢。徐星得知後，覺得朋友應互幫助，就向對方滙了1200元（人民幣‧下同），這筆錢支撐著她順利完成中專學業。

1998年畢業後，由於種種原因，兩人失去了聯絡。28年來，蔣冰一直希望能再次聯絡徐星當面說一聲謝謝。

早前，蔣冰就在網上發帖求助，希望徐州的網民能打聽到徐星的下落。皇天不負有人心人，經過網民協力總於聯絡上徐星。蔣冰後來提出向對方歸還2萬元，但卻遭徐星婉拒，認為當年認定朋友有難才借錢。

今年3月，徐星與朋友一行7人專程到永州與蔣冰一家見面。30年來，二人終於真正看見對方，蔣冰即時擁抱，讓徐星感動萬分。兩個家庭也建立群組，將這分千里情誼延續至下一代。