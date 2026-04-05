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上海保姆兼職家賊 偷百萬奢侈品網上賤賣¥28萬

即時中國
更新時間：17:40 2026-04-05 HKT
發佈時間：17:40 2026-04-05 HKT

上海有女戶主發現家中多個名牌包包、首飾不翼而飛，警方調查後，發現是女戶主的保姆偷走，涉及28件物品價值過百萬人民幣，但卻被保姆以28萬元賤價賣走，氣得女戶主怒斥：「我當她家人，她當我提款機」。

僱主怒呼「當我提款機」

縱覽新聞報道，上海的張女士3月中發現家中的件名牌手提包、首飾及衣服，遍尋不獲，於是到楊浦新江灣城派出所報案。

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警方查看閉路電視，發現張女士的保姆舉止怪異，「平時垃圾袋放在門口就有人收的。這天嫌疑人把夾裹著名牌手袋的垃圾袋帶出院子後，藏匿在小區裡，然後再獨自返回」。

上海有保姆偷走僱主價值逾百萬元的名牌包包及首飾，以28萬賤價賣出。縱覽新聞
上海有保姆偷走僱主價值逾百萬元的名牌包包及首飾，以28萬賤價賣出。縱覽新聞
上海有保姆偷走僱主價值逾百萬元的名牌包包及首飾，以28萬賤價賣出。縱覽新聞
上海有保姆偷走僱主價值逾百萬元的名牌包包及首飾，以28萬賤價賣出。縱覽新聞

張女士於是在衣帽間臨時裝設隱閉的鏡頭，拍到李姓的保姆在3月21日，在4樓儲物間翻箱倒櫃之後，拿走了一個名牌包袋。當天下午民警上門拘捕李某時，在房門口的黑色垃圾袋裡，找到了這個包。

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李某供稱，去年7月來到張女士家中從事家政服務後，很快發現張女士家裡有眾多貴重物品，並且放置隨意。貪念驅使下，開始利用打掃衛生時的便利，盜竊包袋、首飾、衣物等貴重物品，並裝進黑色垃圾袋中帶出家門。民警初查被盜物品就有28件，涉案價值已達到百萬，遠超張女士報警時倉促盤點的數量。

民警說，疑犯將贓物放上網出售，價格遠低於市場流通價。初步查明，李某自去年11月賣出第一個贓物，銷贓所得累計達到28萬元，已全被李某揮霍一空。

目前，李某已被採取刑事強制措施，警方正在進一步梳理被盜物品數量、同時追贓挽損。

 

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