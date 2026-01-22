Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

廣州大媽落樓掛住睇手機 扶欄累手中BB直撻落地︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-01-22 HKT
發佈時間：07:30 2026-01-22 HKT

行路睇手機易生意外。廣州日前有離譜的大媽抱嬰兒出街時，全程專注看手機，落樓梯時竟忘記另一隻手是抱著BB，鬆開手企頭扶欄杆，導致約數月大的嬰兒直墜地下，後腦撞落樓梯，意外全程，大媽手機始終緊握在手中，被網民罵翻。

網民斥意外後仍緊握手機

廣州有網民日前釋出居所公共空間的閉路電視影片，顯示在14日，有疑是保姆的大媽，抱著僅數個月大的嬰兒行樓梯出門。

大媽自離開家門，便一手抱B，一邊看手機，至到樓梯邊緣時，大媽本能伸手扶欄杆，沒有意識當時抱著嬰兒，導致BB直接跌落地，後腦撞落樓梯。

大媽嚇得立即彎身搶救，屋內另一疑是嬰兒母親的女子，亦聞聲出來了解，發現是嬰兒跌落地，便與大媽合力抱起正在痛哭的BB檢查情況。

網民發現，大媽即使在意外發生後，對手機仍然不離不棄，全程緊握，批評她極不負責任，「現在好多老人的手機癮比年輕人還大」、「天吶，這後腦勺磕到了」、「幹什麼事都不能三心二意更何況是帶孩子」、「突然放開（BB）去扶圍欄，手機卻拿得死死的」、「保姆吧，親人不會這樣」、「真是看著氣人，希望小孩沒事」、「這傢伙打死都嫌不解氣！」

影片原賬號已將短片下架，暫未知片中墜地嬰兒有否受傷。

 

 
 

