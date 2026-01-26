上海男子離世僅12分鐘 保姆轉走銀行50萬兼變賣玉器
發佈時間：22:29 2026-01-26 HKT
上海男子因病離世數日，姐姐發現弟弟去世後銀行賬戶仍有轉賬支出，累計金額高達50萬元（人民幣，下同），十分蹊蹺。警方調查發現，線索均指向男子朝夕相處的「身邊人」⋯⋯近日，上海閔行警方偵破一宗盜竊案，成功追回涉案資金、玉石近百萬元。
《三湘都市報》報道，上月23日，閔行公安分局古美路派出所接到張女士報警，稱弟弟張先生在過世後仍有轉賬支出，金額高達50萬元。警方立即展開調查，發現賬戶中的轉賬時間主要集中在張先生離世後的兩天內。其中，去世當天他的卡內就被轉走20萬元，並從提款機提走1萬元現金。次日，又轉出了29萬元。
離世12分鐘旋即搶錢
據悉，張先生當日上午9時33分離世，僅12分鐘後，當日9時45分，他的銀行卡內就被劃走了一筆10萬元的資金。警方通過交易記錄很快鎖定嫌疑人為張先生居家保姆的女子劉某，並聯繫她到公安機關配合調查。
「這些年，都是我來操作他的手機承擔日常開銷，因此我知道支付密碼。」到案後，嫌疑人劉某向民警如實供述。經查，劉某已婚，作為居家保姆日常照顧張先生起居已有4年，在他離世後，劉某便想到通過轉移資產的方式牟利。
在陸續轉走賬戶內的50萬元後，劉某還從張先生的兩處住宅中拿走若干玉器變賣獲利。事後，為防止張先生的家屬發現銀行賬戶被竊，她還試圖刪除相關轉賬記錄。目前，劉某因涉嫌盜竊罪已被刑事拘留。
