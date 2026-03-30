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無人機禁令︱稱首都低空安全受挑戰 北京「5.1」起禁飛禁售禁運

即時中國
更新時間：09:06 2026-03-30 HKT
發佈時間：09:06 2026-03-30 HKT

北京針對低空安全，日前通過《北京市無人駕駛航空器管理規定》（《規定》），5月1日起，全面禁止無人機出售、運輸與飛行，已購買的需要登記備案，成為全國首個嚴禁民間使用無人機的城市。

已購者須向公安備案

據《北京日報》報道，市人大常委會上周五（27日）通過《規定》，5月1日起北京市全域列為無人機管制空域，所有室外飛行活動均需審批，未經批准不得飛行。

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北京市人大常委會法工委副主任熊菁華表示，「作為首都，北京的低空安全面臨更多挑戰，加強無人駕駛航空器管理更加迫切。」

北京將加強民用無人機的規管，圖為大疆無人機的展示櫃。 新華社
北京將加強民用無人機的規管，圖為大疆無人機的展示櫃。 新華社

《規定》還全面禁止在京的無人機生產銷售和運輸活動。當中包括禁止非法生產、組裝、改裝無人機或破解其系統；禁止向在北京的單位和個人銷售、出租無人機；禁止運輸、攜帶未實名登記的無人機進京。

已經持有無人機的民眾，須於4月30日前，到中國民航局系統實名登記並在新規施行3個月內聯絡公安備案，以核實信息。

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此外，《規定》列明「同一地點存放超過3架整機即視為存儲場所」，北京市區內禁設無人機存儲場所，換言之，同一地址的個人或單位不可持有超過3架無人機。

不過，在反恐維穩、搶險救災、重大活動等工作，以及教學、技術研發、生產、農林業生產等需求下，經公安機關等部門安全評估後，可以購買、運輸和存儲無人駕駛航空器。北京也將在延慶區畫定專門飛行場地，在確保安全的前提下，適時有序開放。

 

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