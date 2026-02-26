無人機超高「黑飛」2700米  上海男子遭刑拘

本月上海警方查處一宗無人機「黑飛」（未經批准擅自操控無人機飛行）案，疑犯湯某累計違規操控無人機飛行逾50次，曾在民航客機調度區域多次黑飛，飛行高度超2700米，嚴重影響民航飛行安全，被上海警方依法刑拘。

上海警方本月上旬發現，某網絡平台上有一名使用者公然發布操控無人機在轄區內超高「黑飛」的視頻，飛行高度明顯遠超規定限制。經查這名使用者是年僅19歲的湯某，是在校大學生兼攝影愛好者。為追求高空獨特視角，去年起他使用非法破解了安全控制系統的無人機，在上海及多省市管制空域內累計超高「黑飛」50餘次，其中高度超1000米的達11次。

上月下旬，湯某在澱山湖民航客機調度區域3次黑飛無人機，飛行高度最高超2700米，嚴重影響民航飛行安全。在接受警方法律告知、明確知曉相關法律法規及超高飛行的嚴重危害後，他仍多次超高「黑飛」，甚至在某無人機愛好者群組內分享如何規避警方核查的「心得」，慫恿他人效仿。目前湯某已被青浦警方刑拘，案件正進一步偵辦中。