無人機運豬│四川村民「黑飛」連豬帶機毀電線 全村停電10小時

四川巴中通江縣鐵佛鎮，有村民上周六(24日）凌晨嘗試用無人機吊「年豬」下山宰殺，不料無人機連豬隻一併壓毀高壓電線，導致整條村停電10小時。

借無人機運多隻「年豬」山下屠宰

《封面新聞》報道，通江縣鐵佛鎮一名村民將多隻自家養殖的年豬，用無人機分批吊運下山宰殺，不過運送第一隻豬時便出意外。

事發時天未亮、能見度低，村民操作無人機吊運生豬時，繩索纏繞在高壓線上，無人機連同生豬掛在空中，導致全村停電。村民嘗試自行解決，但最終求助供電部門。

無人機運年豬意外纏上高空電纜，觸發電線短路，供電部門緊急搶修10小時才恢復正常。

通江縣公安局鐵佛派出所工作人員證實事件屬實，有人涉嫌在禁飛區使用無人機，當局正在調查，查究後發現違法，涉事村民須面臨行政處罰及就電力設施損壞賠償。

鐵佛供電所表示，無人機運生豬壓毀電線，須清理纏繞物、更換受損線路等，搶修成本近萬元人民幣。

《封面新聞》引述法律界人士指，農用無人機有載重和飛行環境限制，不能違規操作，若造成嚴重後果有可能觸犯刑法。

川地多宗「黑飛」釀意外

四川亦曾發生多宗意外，與不當使用無人機有關。



2024年5月，四川省內一間培訓學校委托兩名未取得無人機駕駛資格的人士，示範操控無人機，最終無人機墜落損毀。法院判決指，兩人無證操作構成無牌操控，即所謂「黑飛」，須承擔八成賠償責任，至於培訓學校放任危險發生，須承擔兩成責任，二審維持原判。

四川省農業機械化協會公開數據顯示，畢在2024年，四川省就有40多宗無人機違規作業引發的安全事故，涵蓋傷人、損物、線路故障。