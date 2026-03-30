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四川野蠻女店舖打印後要求代歸類 霸氣老闆拒絕：出去︱有片

即時中國
更新時間：07:30 2026-06-30 HKT
發佈時間：07:30 2026-03-30 HKT

四川有女子到影印店打印文件後，迫店員協助將文件分類整理，被拒後情緒失控，「揈頭」至眼鏡飛脫，雙手不斷揮舞大叫，終被老闆霸氣驅趕。

據網上流傳的閉路電視影片顯示，一名戴白色帽、戴口罩的女子，在四川成都一間影印店打印文件。

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完成打印後，女子要求店員為她將文件分類整理，店員當時已表明，事前已說明只負責打印，不包括分類釘裝。但女子聞言後仍死纏爛打，強迫店員整理文件。

店員不斷拒絕後，女子即情緒激動，在店內尖叫、雙手不停舞動、又不斷搖頭至連眼鏡也飛出。

男老闆聞言前來了解，再次說明店員只負責影印，不會幫客人分類，但女子又高聲表示「你幫我弄一下嘛」、「我不是發神經」。

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男老闆見對方不接受解釋，便強硬的說「出去」，要求女子離開。

網民紛紛留言，「維護員工的好老闆」、「想人家歸類 就額外付費唄」、「出門在外沒人慣著」、「本來想發瘋，老闆一吼，她哈哈哈清醒了」、「這般嬌弱心性，未免太過經不起磕碰」、「中了一種叫『仙女』de病毒」、「口罩 帽子 披肩散發，非常典型的形象」、「巨嬰怎麼這麼多，有什麼要求提前協商」、「哪家的老仙女」、「飯一定要喂到嘴裡嗎」。

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