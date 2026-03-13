網傳空姐不慎弄污衣物跪地安撫 野蠻女索¥2000天價乾洗費惹熱議︱有片

北京飛香港航班有女乘客，因羽絨服遭空姐弄污，索賠2000元人民幣乾洗費，3名空姐下跪式道歉調解仍未能平息事件。網民大多數同情涉事空姐，認為該女乘客「可以告訛詐嗎」、「不守規矩還訛人」，認為現在太多被寵壞的「小仙女」。

羽絨服被弄污索

網絡12日流出一段短片，上傳者聲稱是拍於11日某航空公司，由北京飛香港的航班。

影片顯示，有3名空姐在過道跪著，向一名戴白色帽女乘客道歉與調解，但女乘客則未能接受，不停投訴，指羽絨服被弄污，強調自己的衣服一向全部潔白，要求賠償2000元人民幣乾洗費，而且必須是儘快在北京乾洗。

而3名空姐則一直以跪姿致歉及嘗試為該女客清理被弄污的衣物，但仍未能平息對方怒氣。

據拍攝的網民指，爭執發生前，女乘客在用餐時間未有進食，至飛機準備降落，女乘客才開始進食，被空姐提醒按飛安規定，要收起小桌板，收回餐盤，或是女乘客自己手持餐盒進食。

傳意外餐盒食物弄污衣物

之後，有空姐前來收拾，期間意外把餐盒裡一小塊食物弄跌到女乘客衣服上，留下油污，引發影片中的糾紛。

事件在社交平台引起熱烈討論，許多網民批評女乘客得理不饒人，「不守規矩還訛人，可惡至極」、「XXN（小仙女)有什麼錯？」、「巨嬰」、「讓人非常討厭的仙女」、「此類人員最好提高機票費 系統自動上浮20％」、「慣的沒樣了」、「寶寶躺在媽媽懷裡就好，跑出來幹啥」、「永遠不摘帽子、說話不看人……反正碰上這種人要小心」、「小仙女都被你們慣的，直接兩耳光」。

也有網民認為，弄污乘客衣物確是空姐責任，但賠償應實報實銷，不應獅子開大口，「騙誰呢。能花2000乾洗的不會坐經濟艙的」、「北京乾洗費真沒這麼貴，我洗件長羽絨服也就30塊」、「2000元呀？涉嫌敲詐了」、「該花多少錢洗衣服都賠償，然後拉進黑名單以後別想坐該航司航班了」。