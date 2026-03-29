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恐怖車禍︱河北外賣騎手疑闖紅燈捱撞 同車女友左小腿飛脫

即時中國
更新時間：10:56 2026-03-29 HKT
發佈時間：10:56 2026-03-29 HKT

河北有外賣騎手載同女友，疑因闖紅燈與汽車相撞，女友左小腿被撞至飛脫，重傷倒卧馬路中心。

網絡流傳一段恐怖車禍影片，顯示於河北張家口北方學院警務部對開的十字路口，24日晚近7時，有外賣騎手駕駛電單車，載同女友，疑在紅燈時繼續轉彎，致與汽車迎頭相撞。

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電單車上的女乘客，左小腿被撞至飛脫，重傷倒在馬路中央。騎手男友則坐在地上，握著女友手安撫，等待救護車前來施救。

有網民拍到傷者斷飛的左小腿，已被救護人員拾獲，與傷者同送醫院，未知能否成功接駁。

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相關影片，在內地網絡遭下架，目前只能在外網的社交平台流傳。至發稿時，當地警方未見就事件有通報。

 

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