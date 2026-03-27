博鰲論壇25周年 趙樂際：構建「亞洲安全模式」

博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會昨日舉行，全國人大常委會委員長趙樂際發表主旨演講，提到當今世界地緣衝突此起彼伏，強權政治威脅上升，要摒棄強權霸凌，推動構建「求同存異、對話協商的亞洲安全模式」。

求同存異摒棄強權霸凌

趙樂際表示，今年是博鰲亞洲論壇成立25周年。25年來，論壇立足亞洲、面向世界，深化對話合作、凝聚各方共識，促進亞洲國家和世界各國交流互鑒、團結協作。

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3月26日 博鰲亞洲論壇2026年年會舉行「自由貿易港：對外開放門戶的機遇與使命」分論壇。 新華社

他強調，當今世界地緣衝突和局部戰爭此起彼伏，單邊主義、保護主義大行其道，霸權主義、強權政治威脅上升。各國人民要求和平與發展的願望更加逼切，追求和平正義的呼聲更加強烈。

他呼籲，要摒棄衝突對抗，開創和平安寧的美好未來。各方應尊重各國主權和領土完整，堅持不干涉別國內政，通過和平方式，政治解決分歧，推動構建「求同存異、對話協商的亞洲安全模式」。

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博鰲亞洲論壇2026年年會舉行「RCEP：如何釋放更大潛力？」分論壇。 新華社

他提到，中國將進一步擴大高水平對外開放，與世界各國共享機遇。歡迎各國企業開拓深耕中國市場，中國將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，將長期成為外資企業投資興業的沃土。

趙樂際又說，今年11月將在深圳舉行亞太經合組織會議，中方會以此為契機推動建設亞太共同體，為地區繁榮注入新動力。

