Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

博鰲論壇25周年 趙樂際：構建「亞洲安全模式」

即時中國
更新時間：08:26 2026-03-27 HKT
發佈時間：08:26 2026-03-27 HKT

博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會昨日舉行，全國人大常委會委員長趙樂際發表主旨演講，提到當今世界地緣衝突此起彼伏，強權政治威脅上升，要摒棄強權霸凌，推動構建「求同存異、對話協商的亞洲安全模式」。

求同存異摒棄強權霸凌

趙樂際表示，今年是博鰲亞洲論壇成立25周年。25年來，論壇立足亞洲、面向世界，深化對話合作、凝聚各方共識，促進亞洲國家和世界各國交流互鑒、團結協作。

相關新聞：博鰲亞洲論壇｜李家超 : 香港未來要將目光投向更多新興市場  助力亞洲經濟穩步增長

3月26日 博鰲亞洲論壇2026年年會舉行「自由貿易港：對外開放門戶的機遇與使命」分論壇。 新華社
3月26日 博鰲亞洲論壇2026年年會舉行「自由貿易港：對外開放門戶的機遇與使命」分論壇。 新華社

 

他強調，當今世界地緣衝突和局部戰爭此起彼伏，單邊主義、保護主義大行其道，霸權主義、強權政治威脅上升。各國人民要求和平與發展的願望更加逼切，追求和平正義的呼聲更加強烈。

他呼籲，要摒棄衝突對抗，開創和平安寧的美好未來。各方應尊重各國主權和領土完整，堅持不干涉別國內政，通過和平方式，政治解決分歧，推動構建「求同存異、對話協商的亞洲安全模式」。

相關新聞：博鰲亞洲論壇｜李家超晤海口市委書記范少軍 倡瓊港「雙港聯動」服務國家高水平對外開放

博鰲亞洲論壇2026年年會舉行「RCEP：如何釋放更大潛力？」分論壇。 新華社
博鰲亞洲論壇2026年年會舉行「RCEP：如何釋放更大潛力？」分論壇。 新華社

 

他提到，中國將進一步擴大高水平對外開放，與世界各國共享機遇。歡迎各國企業開拓深耕中國市場，中國將持續打造市場化、法治化、國際化一流營商環境，將長期成為外資企業投資興業的沃土。

趙樂際又說，今年11月將在深圳舉行亞太經合組織會議，中方會以此為契機推動建設亞太共同體，為地區繁榮注入新動力。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
伊朗局勢｜傳美伊最快周四會談 特朗普：伊朗已同意永不擁有核武｜持續更新
02:17
伊朗局勢｜特朗普宣布對伊朗能源設施打擊再推遲10日 伊朗點名這六國船隻可過霍峽｜持續更新
即時國際
1小時前
池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
00:34
有片．池袋Pokémon店│遊日熱點Sunshine City爆命案 男子刺死女店員後自盡
即時國際
10小時前
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
00:48
尖沙咀發利大廈賣淫猖獗 警聯入境處拘128人最細15歲 包括跨性別人士
突發
10小時前
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
旺角兆萬中心吉舖湧現淪「死場」？昔日潮流聖地不復在 舊租戶慨嘆：做咗10年2月都執咗
生活百科
17小時前
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
張栢芝香港機場苦候大仔畫面曝光  Lucas一舉動極暖男令人動容  網民：她付出有回報
影視圈
14小時前
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
方力申爆曾欲放棄老婆葉萱 首向家人坦白太太不幸過去喊爆 方母即時反應出人意表
影視圈
13小時前
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
港男執iPhone慘變賊 好心幫忙反被屈車錢 機主賤招惹網民怒轟：好人難做｜Juicy叮
時事熱話
16小時前
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
就業寒冬「鐵飯碗」？網民力薦1工種不怕被AI取代+無學歷月入1.7萬起：起碼有飯食！
飲食
17小時前
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
東張西望｜馬斯克婆婆兇東張團隊：我就攞刀出嚟  識破被騙仍再被呃多廿萬  誓到美國追債
影視圈
10小時前