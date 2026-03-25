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博鰲亞洲論壇｜李家超晤海口市委書記范少軍 倡瓊港「雙港聯動」服務國家高水平對外開放

政情
更新時間：17:55 2026-03-25 HKT
發佈時間：17:55 2026-03-25 HKT

行政長官李家超將在周四（26日）出席博鰲亞洲論壇2026年年會。李家超今午（25日）在社交平台發帖，指今天下午他在海口市與海口市委書記范少軍會面交流。他指出，香港特區政府亦會充分發揮香港獨特優勢，進一步加強與海口市互動合作，期待兩地不斷開拓合作新空間。他期待兩地未來實現「雙港聯動」，攜手服務國家高水平對外開放。

李家超指香港在過去一年與海口市在經濟、金融、旅遊等領域互動頻繁，各方面合作持續深化。今年是國家「十五五」規劃開局之年，同時迎來海南自由貿易港全面實施封關運作的重要節點。海口市在海南自由貿易港建設中必將發揮關鍵作用，香港特區政府亦會充分發揮香港獨特優勢，進一步加強與海口市互動合作，期待兩地不斷開拓合作新空間。

李家超考察了海南自由貿易港中的海口新海港和南港「二線口岸」集中查驗場。李家超FB圖片
李家超考察了海南自由貿易港中的海口新海港和南港「二線口岸」集中查驗場。李家超FB圖片

李家超考察了海南自由貿易港中的海口新海港和南港「二線口岸」集中查驗場。他指，海南自由貿易港自去年12月18日起正式啟動全島封關，實行「一線放開、二線管住」的管理模式，運作至今約三個月。而海口新海港和南港「二線口岸」集中查驗場作為海南封關運作的重要環節，承擔海南省八成以上貨運、郵件及快件通關查驗服務。海南全島實施更高水平開放，擴大免稅產品交易；而貨物從海南進入內地其他省市，則依靠「二線口岸」嚴守關口和有效監管。

李家超考察了海南自由貿易港中的海口新海港和南港「二線口岸」集中查驗場。李家超FB圖片
李家超考察了海南自由貿易港中的海口新海港和南港「二線口岸」集中查驗場。李家超FB圖片

李家超指出，香港和海南有不少相似之處，香港在「一國兩制」下長期維持自由港、零關稅地位，資金、貨物、資訊、人才自由流動，不斷吸引全球企業來港投資興業。他向當地執法人員表示，香港在自由貿易、貨物通關與口岸管理方面擁有豐富經驗，未來兩地可加強交流、互相借鑑。

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李家超又指出，目前海南有約6600種貨物享島內免關稅待遇，香港絕大部分貨物亦實行零關稅。兩地各有所長、優勢互補；海南在生態資源、產業特色方面表現突出，香港則具備金融、貿易、航運、法律、創科、專業服務及高度國際化等核心優勢。他期待兩地未來實現「雙港聯動」，攜手服務國家高水平對外開放。

李家超亦參觀了當地一間從事水解膠原蛋白肽研發生產的重點企業。李家超FB圖片
李家超亦參觀了當地一間從事水解膠原蛋白肽研發生產的重點企業。李家超FB圖片

李家超亦參觀了當地一間從事水解膠原蛋白肽研發生產的重點企業，企業集研發、生產、銷售於一體，產品銷往全球，廣泛用於保健及醫療相關產品的生產。他引述企業負責人指一直密切關注香港的經濟發展與政策優勢，希望透過香港拓展更大海外市場。他向企業負責人介紹，香港有「一國兩制」獨特優勢、成熟的國際網絡以及豐富專業資源，是內地企業「走出去」的最佳平台。特區政府已專門成立「內地企業出海專班」，能為企業提供「量身定制」的全方位支援服務，助力企業拓展海外市場。企業負責人表示，將進一步擴大在香港的業務布局，並計劃利用特區政府「出海專班」服務擴展更廣闊的國際市場。

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