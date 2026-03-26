博鰲亞洲論壇｜李家超 : 香港未來要將目光投向更多新興市場  助力亞洲經濟穩步增長

行政長官李家超今日（26日）在海南出席博鰲亞洲論壇2026年年會全體大會。今年是論壇成立25周年，主題為「塑造共同未來：新形勢、新機遇、新合作」。

中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長趙樂際在會上發表主旨演講。趙樂際表示，博鰲亞洲論壇25年來立足亞洲、面向世界，深化對話合作、凝聚各方共識，成為促進亞洲國家和世界各國交流互鑑、團結協作、共同發展的一塊「金字招牌」。當今世界，各國人民要求和平與發展的願望更加迫切，追求公平正義的呼聲更加強烈。

趙樂際 : 要順應和平發展合作共贏時代潮流 共同建設好亞洲家園

趙樂際強調，面對世界之變、時代之變、歷史之變，國家主席習近平提出構建人類命運共同體理念和全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議、全球治理倡議，為世界百年變局向何處去指明了正確方向。他指出，要順應和平、發展、合作、共贏的時代潮流，共同建設好亞洲家園，攜手構建人類命運共同體。要摒棄衝突對抗，開創和平安寧的美好未來；摒棄封閉排他，開創合作共贏的美好未來；摒棄強權霸凌，開創公平正義的美好未來；摒棄猜忌隔閡，開創互尊互信的美好未來。



李家超表示，委員長趙樂際的一番話可謂金石良言，對當前國際形勢是一針見血。「一國兩制」下，香港擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，是全球唯一同時享有中國優勢和國際優勢的開放經濟體。面對複雜多變的外部環境，香港始終堅定維護自由貿易和多邊主義，堅決反對單邊主義和保護主義，不斷提升抵禦風險、應對變局的韌性，始終是外國企業深耕內地市場、內地企業拓展海外市場的最佳橋樑平台。隨着國家經濟持續增長，香港更應牢牢把握這一難得機遇，主動謀求發展突破。

李家超 : 未來要將目光投向更多新興市場 助力亞洲經濟穩步增長

李家超指，過去數年來，香港特區政府致力帶領商界開拓中東、東南亞等不同市場，拓寬對外合作版圖；未來更要將目光投向更多新興市場，探索更廣闊的發展空間，在融入和服務國家發展大局的同時，持續深化國際交往合作，與亞洲各國同心協力，築牢互信根基、深化開放融通、踐行互利共贏、守護和平穩定，助力亞洲經濟穩步增長，推動全球經濟朝着更加包容、普惠、共贏的方向前行。



此外，趙樂際也就當前中國經濟發展態勢、未來發展前景作出深刻闡述：中國始終致力於發展經濟、改善民生，並在自身發展的同時促進各國共同發展。他指出，《十五五規劃綱要》確定了未來5年國家發展的主要目標和重大任務，中國將完整準確全面貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，着力推動高質量發展。



李家超表示，委員長趙樂際的主旨演講傳遞出清晰的積極信號：中國將進一步擴大高水平對外開放，與世界各國共享機遇；將堅持擴大內需，不斷釋放超大規模市場紅利；堅持創新發展，不斷激發增長動能；堅持自由貿易，不斷深化對外合作；堅持全面依法治國，不斷優化營商環境；並歡迎各國企業開拓深耕中國市場，中國將長期成為外資企業投資興業的沃土。這充分展現了中國經濟的強大韌性和廣闊前景，也讓外界對中國經濟未來發展更具信心。

李家超說，當前中東衝突加劇，地緣局勢動蕩不定，香港作為全球公認的資金穩定安全港，具備完善的金融體系和專業服務優勢，可為各國商界提供更多優質金融服務，匯聚全球資金，共同拓展高質量可持續發展。外部環境複雜嚴峻，香港更要站穩腳跟、篤定前行，牢牢把握「一國兩制」下的得天獨厚優勢，全力拼經濟、謀發展、促融合，積極主動融入和服務國家發展大局。國家「十五五」規劃綱要明確支持加快北部都會區建設。香港會積極推進編制首份「香港五年規劃」，穩步推進各個發展項目，要以時不我待的緊迫感和勇毅篤行的魄力深化改革，立足香港實際培育壯大新質生產力，全速推進國際創科中心建設，持續鞏固提升國際金融、航運、貿易中心地位，聚力打造國際高端人才集聚高地。

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李家超亦提到，香港會充分利用最新前沿科技和人工智能技術，持續激活市場活力，推進北部都會區和河套深港科技創新合作區香港園區建設，全力推動粵港澳大灣區高質量發展，深度對接國家戰略。同時，香港將辦好亞太區經濟合作組織財政部長會議，亦將繼續加強與亞洲各國的務實合作，拓寬多元合作領域，攜手共探發展新路，塑造亞洲共同未來，為國家經濟發展、亞洲區域繁榮穩定貢獻積極力量。



李家超今日返港。