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中日交惡｜日本馬拉松名將大迫傑抵滬 出席商業活動 外灘被「野生捕獲」

即時中國
更新時間：13:20 2026-03-26 HKT
發佈時間：13:20 2026-03-26 HKT

中日關係持續緊張，多名日本藝人在華活動紛紛因「不可抗力」取消的背景下，日本馬拉松紀錄保持者大迫傑（Suguru Osako）昨（25日）抵達上海，展開一系列商業活動，其行程備受外界關注。

低調出席品牌活動

現年34歲的大迫傑昨日飛抵上海後，隨即展開緊湊行程。他首先前往中國運動品牌李寧的上海總部參觀，並與同樣取得優異馬拉松成績的內地跑手毛金虎作現場交流。據悉，該活動並未對外公開。

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其後，大迫傑一行人前往豫園、城隍廟等知名景點遊覽，品嚐蟹黃麵等地道美食，並夜遊外灘欣賞夜景。他對上海市電動車的普及留下了深刻印象。

外灘晨跑粉絲驚喜偶遇

今日（26日）清晨，大迫傑在工作人員陪同下，現身上海黃浦江畔的外灘進行晨跑，期間被多名正在鍛鍊的市民及長跑愛好者「野生捕獲」，並拍下其跑步的身影。有消息指，大迫傑此行亦攜同女兒到訪。

據悉，大迫傑今日下午將出席其贊助商、運動手錶品牌「高馳」（Coros）舉辦的閉門見面會，僅有部分獲邀的長跑愛好者能夠參與。

在中國擁有極高人氣的大迫傑，目前持有多個中國品牌的贊助合約。分析認為，在當前敏感的政治氣氛下，大迫傑作為體育界名人仍能順利訪華，或顯示商業及體育交流在一定程度上仍有空間。

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