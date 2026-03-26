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中日交惡｜中國人需求減少 東京市中心二手樓價3年首跌

即時國際
更新時間：09:06 2026-03-26 HKT
發佈時間：08:59 2026-03-26 HKT

在中日關係持續緊張的背景下，過往支持日本樓市的中國資金明顯退潮。最新數據顯示，過去火熱的東京市中心六區二手住宅樓價，錄得逾3年來的首次按月下跌。市場分析直指，除了樓價已屆高位令本地買家卻步外，中國買家因經濟放緩及政治因素而轉趨觀望，是導致樓市氣氛逆轉的因素之一。

中國買家需求大減

據「日本經濟新聞」報道，過往被視為東京樓市重要支柱的中國買家，其入市意欲正顯著降溫。專營海外富裕層客戶的房地產中介「List International Realty」銷售人員明確指出：「進入2026年後，來自中國的購買需求大幅減少。」據悉，原因包括中國國內經濟下行壓力，以及樓價持續高企，導致買家之間亦難以達成交易。市場普遍認為，中日關係的政治不確定性，亦令內地投資者對赴日置產的態度變得更為審慎。

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日本東京的東京站附近拍攝的城市景觀。新華社
日本東京的東京站附近拍攝的城市景觀。新華社

 

樓價37個月首度回軟

根據日本房地產研究機構「東京KANTEI」的數據，今年2月，包括千代田、中央、港區等核心地段在內的都心（市中心）六區，一個實用面積70平方米的二手單位平均放盤價按月微跌百分之零點二，至1億8761萬日元（約813萬港元）。雖然跌幅溫和，但這是該地區樓價37個月以來首次錄得按月跌幅，被視為市場轉向的重要訊號。

數據亦顯示，市場上的待售單位數量正在積壓，由去年12月約4200伙，增至今年2月的近4500伙。近3個月內需減價求售的放盤比例更高達百分之四十四點一。

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專家：旺季跌市屬反常現象

東京KANTEI高級主任研究員高橋雅之分析，春季因傳統搬遷及升學旺季，樓價通常較為硬淨，故此時出現價格下跌實屬「異常情況」，反映業主在成交量停滯下，不得不調整其強硬的定價策略。

除了中國因素及本地承接力減弱外，投資吸引力下降亦是樓價回軟的原因。分析指出，租金升幅追不上樓價漲勢，令部分高價物業的租金回報率跌穿百分之二，削弱了投資價值。

儘管樓價短期回調，但都心六區的價格仍處歷史高位。市場對後市看法分歧，有意見認為整體價格將保持堅挺，亦有分析預期市場將步入橫行或輕微下跌的整固期。

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