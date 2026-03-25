日自衛隊員強闖中國使館 京專家：不應視為個案

24日上午，一名自稱為日本自衛隊現役官員的日本男子翻牆強行闖入中國駐日大使館，持刀威脅要以「神的名義」殺死中國外交人員。中國國際問題研究院美國研究所副所長蘇曉暉向上海澎湃新聞指出，該事件的發生並非絕對偶然。事件背後反映的是日本國內右傾化的持續加劇，尤其是首相高市早苗執政後，其政策導向對日本國內社會產生的深刻影響。

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涉案者有明確目的性

蘇曉暉表示，根據目前掌握的細節來看，闖入者是日本現役自衛隊人員，其闖入後的行為以及事後供詞均指向他是有明確目的性，刻意採取的一系列行動。「因此，不應將該事件簡單視為孤立個案，而是要清晰看到日本右翼、極右翼思潮，正對中日關係包括日本自身造成深刻影響。」

報道稱，近段時間以來，日本加速推進「再軍事化」，2026財年防衛預算突破9萬億日元，提前實現GDP佔比2%的目標，重點投向遠程打擊、無人作戰等進攻性領域；計劃修訂「安保三文件」，廢除武器出口限制，甚至為允許向交戰國家出口致命武器留下餘地；擬徵收「防衛特別所得稅」、成立「國家情報局」，加速打造「新型軍工複合體」......給地區安全製造諸多不穩定因素。

日本右翼思潮煽動非理性情緒

蘇曉暉指出，日本右翼思潮的危害性在於煽動非理性情緒，刻意製造仇恨、激化矛盾，這會進一步推高兩國關係的風險隱患。「若任由右翼思潮持續蔓延、侵蝕中日兩國關係根基，日本加速右傾的態勢勢必引發更危險的舉動」。