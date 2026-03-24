情侶住酒店親熱期間員工突開窗 官方解釋：窗戶壞了

內地酒店保安及私隱問題再敲警鐘！南京有住客投訴，日前入住桔子酒店（南京南站南廣場站前中心酒店）的房間內，其與伴侶正在休息時，窗戶竟突然被酒店維修人員從外面打開，事前未有任何通知。



據錢先生向內地傳媒反映事發於3月15日：「早上8點多，我和對象正親熱時，聽到外面有電鑽聲，立刻喝止了對方，但對方沒停下，而是繼續開窗。我又繼續喝止他，並打電話給前台，前台給施工人員打了電話，他才離開。」

錢先生與伴侶在酒店房親熱期間，突有工作人員打開窗。

錢先生與伴侶在酒店房親熱期間，突有工作人員打開窗。

事前未有通知維修安排

錢先生表示，事後發現房間窗戶並無損壞，且酒店在維修前未有任何通知，又選擇在早上8時許這個尷尬時段施工，讓他極為不解。

經相關部門協調，錢先生要求酒店作出書面蓋章道歉，並賠償4,000元人民幣。然而，酒店拒絕書面道歉，並要求錢先生簽署一份放棄投訴、訴訟等權利的協議，令錢先生無法接受。

錢先生透露，至3月18日，桔子酒店的態度轉變，只同意退還一晚房費。

事主拒接受4000元賠償

桔子酒店工作人員於3月23日下午回應，承認酒店窗戶防盜鏈損壞，但在維修時未有核實房間內是否有客人入住，並稱已對相關負責人進行了處理，表示願意承擔責任並彌補錢先生的損失。然而，錢先生重申其訴求為「酒店正式道歉+合理賠償」，但酒店至今仍拒絕正式道歉，他亦拒絕接受酒店的4,000元補償方案。