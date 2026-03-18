江蘇B女扭計哥哥「搞唔掂」痛哭 網民：誰帶小孩誰崩潰︱有片

江蘇近日有小兄長，因數個月大的妹妹不肯吃奶嘴，瘋狂扭計哭喊找媽媽，獨自照顧胞妹的小兄長手足無措下，情緒崩潰也痛哭起來，淒厲哭聲完全蓋過小妹妹。影片成為網絡熱話，在欣賞愛護妹妹同時，也感慨許多雙職家庭，父母被逼獨留子女在家的無奈。

妹妹拒食奶嘴

據該條在網上熱傳的閉路電視影片，江蘇13日晚上7時許，一名約5、6歲的男童，因父親出外擺攤、母親又要協助送貨，家中只餘他一人照顧數個月大的妹妹。



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妹妹疑因餓醒找媽媽，不斷哭喊，小兄長於是試圖給她餵奶嘴止哭，不過妹妹卻不領情，拒絕食奶嘴，只管不停的扭計。

小兄長手足無措下，情緒也激動起來，不斷哭著哄妹妹，希望她停止哭鬧，不過，妹妹始終未有停下來，令小兄長更崩潰，哭得較妹妹還淒涼。

網民留意到，小兄長雖然被妹妹折磨得大哭，但全程仍抱著妹妹，溫柔的輕拍安撫。

影片最後，小兄長母親趕回家，抱起女兒後，女嬰即認得母親，停止哭鬧，令小兄長更感委屈，用被蓋著頭說已抱了妹妹半小時仍然無效，但母親回來「為什麼你（妹妹）就不哭啦」，令母親也趕緊安慰兒子。



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網民：老大也只是個孩子啊

網民紛紛留言給小兄長鼓勵，「兄長邊哭邊輕輕拍妹妹，看著很暖心」、「小兄長已做得很好了」、「老大也只是個孩子啊」、「兒的哭聲對他人情緒殺傷力極大」、「我為什麼會笑出眼淚」、「可憐的大娃」。

也有網民批評，「父母真心大，二個齊外出」、「誰帶小孩誰崩潰」、「果然讓男人照顧孩子絕對就不生二胎了」、「生生生，就知道生」、「父母一個擺攤一個送貨還生二胎」、「無能力照顧孩子的父母，偏偏還生了二胎」。