護花使者｜廣東美女拜年遭親戚催婚 6歲侄仔妙語反擊｜有片

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-02-25 HKT
發佈時間：07:30 2026-02-25 HKT

春節家庭聚會中被親戚圍著催婚是許多年輕人的「過年噩夢」。在廣東湛江，一名女生近日就遭遇了這一窘境，但在她手足無措之際，她年僅6歲的侄子竟挺身而出，化身「最強護花使者」，用一番老練的「金句」成功「反擊」，化解了姑姑的尷尬。

說話老練引爆笑彈

在一次家庭聚會上，親戚們你一言我一語地催促該女生趕緊結婚，讓她難以招架。就在場面一度尷尬時，她6歲的小侄子突然站了出來，擋在姑姑身前，認真地對著催婚的長輩們說：「姑姑還小呢，不用急著結婚，你們別總說她了行不行。」有親戚笑著逗他，說姑姑不小了，該找對象成家了，沒想到侄子立馬接話：「結婚是姑姑自己的事，你們管太多啦。」

這句話一出，全場瞬間安靜了幾秒，緊接著大家都笑了，原本尷尬的氣氛一下子緩和了下來。

小侄子又說，不能為姑姑介紹年歲大的，又指她說要八塊腹肌、瘦的男人，就要給她介紹。

長輩跟這小侄子說，人家有錢、高學歷、有樓有車。機靈的小侄子反問：「如果他（對象）沒錢了，是否得離婚了？」、「單身就單身」、「結不結婚是她的事情。」

爆笑的對答引發網民熱議。女生後來回應說，平時和侄子感情就很好，沒想到關鍵時刻這個小不點會站出來保護自己，那一刻真的又暖又感動。因為侄子從小跟爺爺嫲嫲一起生活，說話風格總帶著一股「老練的氣息」，日常沒少逗家裡人笑開懷，誇起人來嘴巴就跟蜜罐似的。

