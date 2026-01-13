Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片

更新時間：07:00 2026-01-13 HKT
發佈時間：07:00 2026-01-13 HKT

河南南太行山「絕望坡」一家飯店的店長貓豆豆，因為親人兼常巡山散步，經常遭熱心遊客誤以為牠走失，把豆豆抱落山找主人，結果豆豆要每日爬山回家三次，成為網上爆紅的「絕望貓」。

戴名牌防遊客表錯情

綜合內媒及網上消息，豆豆是河南南太行山「絕望坡」一家飯店的寵物。由於飼主放養，加上豆豆不怕陌生人親近，常被遊客逗玩。

相關新聞：江蘇西園寺「擊掌貓」與遊客互動爆紅 周末「厭世」Look拒絕營業｜有片

部份在荒山野嶺見到豆豆的遊客，誤以為牠是走失的家貓，於是往往好心抱著豆豆落山企圖送回家。

此舉卻令豆豆要不斷自己辛苦爬上山回家，試過一日發生抱錯落山的「悲劇」三次。其飼主「南太行絕望坡豆豆主人」表示，發現豆豆常被遊客誤帶落山，於是為牠戴上附有豆豆名牌的頸圈，避免遊客再「表錯情」。

豆豆艱辛回家的故事，在網上迅即熱傳，令豆豆成為人氣高企的「絕望貓」。

「絕望坡」是河南南太行著名的徒步路段，以陡峭、耗費體力和考驗意志而聞名，徒步者需要手腳並用穿越，是該路線中極具挑戰性的一段。

 

