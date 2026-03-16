京實驗室揭網紅「排毒救星」含瀉藥 咖啡、茶葉有「偉哥」
更新時間：17:29 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-16 HKT
發佈時間：16:00 2026-03-16 HKT
在坊間，特別是網上購買宣稱有排毒減肥，保健壯陽功效的產品要極小心，隨時會被「落藥」。北京有實驗室稱，在多款宣稱「清腸排毒」、「大餐救星」的西梅汁、果凍等食品驗出瀉藥；部份稱能壯陽保健的咖啡、茶葉，甚至含有「偉哥（威而鋼）」成分。
5700元買益生菌全家肚屙
據「海報新聞」報道，北京知名打假人王海的測試實驗室，針對多款流行的、宣稱有保健或排毒功效的零食，包括果凍、話梅、益生菌飲品、咖啡及茶葉等，進行化驗，揭發當中許多也是問題食品。
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實驗室負責人王陽指，早前收到安徽段先生投訴，指花5700元人民幣，網購一款號稱「調理腸胃」的益生菌，全家飲用後嚴重腹瀉；四川陳女士收到朋友贈送的高價益生菌，全家食用後劇烈腹瀉要緊急就醫。
涉事產品經檢測後，發現有高濃度的番瀉苷A和番瀉苷B成分，屬強效瀉藥。
王陽又指，有宣稱「清腸」、「通便」的話梅、西梅汁中，檢出酚丁類衍生物、比沙可啶衍生物等瀉藥成分 。據《食品安全法》此類藥物嚴禁添加於食品中。
勿購「神奇功效」食品
至於一些標榜「壯陽保健」的食品，也是「問題」重災區，實驗室曾在一款普通茶葉，驗出西地那非和他達拉非，即俗稱的「偉哥」成分，屬嚴格管制的處方藥，絕不允許添加在食品中。
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王陽指，不法商人將上述藥物成分，加入咖啡、壓片糖中，以「抗疲勞」、「補腎壯陽」宣傳，高價出售，但對消費者會有加速心血管運轉，增加心臟負擔等危險，對中老年人、高血壓患者有致命風險。
王陽提醒消費者，絕不要購買聲稱有神奇功效的食品，「普通食品就是普通食品，既不能減肥，也不能壯陽。」
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