3·15晚會｜「抗衰神藥」外泌體亂象叢生 實為三無產品

內地醫美界近年掀起一股「外泌體」（Exosome）抗衰老熱潮，聲稱效果超卓。然而，官媒深入調查後揭發，這種在醫學上仍處於研究階段、未獲國家批准作任何應用的生物活性物質，正被不法商人包裝成「抗衰神藥」甚至「萬能藥」，透過偽造許可證、誇大療效等不法手段，以極高昂價格向消費者兜售，有公司更勾結醫院，為客人進行靜脈注射，對公眾健康構成嚴重威脅。

膠原蛋白證書掩護違規銷售

調查發現，市面上一款熱銷的「外泌體」產品「輕澄」，其生產商「灝麟生物科技」的職員向暗訪的央視記者坦承，該產品實質為外泌體，但為規避監管，竟套用「膠原蛋白」的二類醫療器械許可證進行生產和銷售。該職員直言：「在醫療器械證的分類裡面，是沒有外泌體這個分類的。」此舉已屬公然違法。

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吹噓可治癌症及癲癇

亂象不止於此，有公司更將外泌體吹噓成能醫百病的靈丹妙藥。在「源創基因科技」，負責人向央視記者吹噓，其外泌體產品分為不同等級，醫美用途屬「最低級」，其上更有針對亞健康、慢性病，甚至「最高級」的腫瘤治療。

另一家「婕波噻爾生物科技」的負責人譚總，更聲稱其「醫用級」外泌體產品可治療兒童癲癇，並即場展示其從雪櫃取出的「冷凍原液」。該產品包裝上無任何產品資訊、生產日期或許可證號碼，是徹頭徹尾的「三無」產品。譚總為規避法律風險，聲稱公司售賣的並非「產品」，而是「技術服務」。

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醫院「借場」靜脈注射牟利

最令人震驚的是，這些「三無」外泌體產品，最終竟被直接注射入人體。記者跟隨「婕波噻爾」的譚總，直擊其將「三無」產品送到當地一家醫院的貴賓醫療區，為客人進行靜脈滴注。譚總稱，這種與醫療機構合作，由對方提供場地及護士進行注射的操作，在業內稱為「借台代打」，醫院會為此收取數百元的「場地費」。

據悉，一個所謂的療程，收費可高達六萬元人民幣。然而，這些所謂的「神藥」從未經過任何正規臨床試驗，其安全性及有效性成疑。已有消費者在網上投訴，使用外泌體產品後出現全臉感染、嚴重痤瘡等問題。

清華大學藥學院專家警告，任何醫療技術及藥品在應用於人體前，必須經過極其嚴格的研究及審批，以驗證其安全及有效性。未經批准而擅自使用，可能導致人體器官功能受到永久性損害，風險極高。此次調查揭示的亂象，再次為急速擴張的醫美市場敲響了安全警鐘。

