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黑心牛肚工場污水橫流 網紅「鹿哈」恐面臨27億天價賠償

即時中國
更新時間：22:37 2026-03-15 HKT
發佈時間：22:36 2026-03-15 HKT

內地一名因模仿男星鹿晗而走紅、坐擁逾千萬粉絲的網紅「鹿哈」（本名凌達樂），近日捲入嚴重食品安全風波。其在直播間熱銷的即食牛肚（毛肚），被媒體踢爆生產工場衛生環境極其惡劣，甚至涉嫌違規使用化學品「雙氧水」加工。由於「鹿哈」曾在直播間作出「假一賠三」的承諾，按其驚人銷量計算，他個人可能面臨高達26.9億元人民幣的天價賠償。

惡搞韓團走紅 曾自稱月入500萬

現年25歲的凌達樂，早年因外貌酷似藝人鹿晗而備受關注。他其後更與多名同樣以模仿知名藝人為賣點的網紅，組成「山寨男團」ESO，以惡搞韓國偶像團體EXO的模式迅速竄紅，一度自稱月收入高達500萬元人民幣。其後，他因憂慮法律風險而宣布改用本名，並轉型主力在網上直播帶貨。

工場環境駭人 煙灰落地照加工

此次風波的焦點，在於其熱賣的即食牛肚。據內地媒體披露的暗訪片段，該產品的生產工場衛生條件令人咋舌。經煮熟的牛肚被直接攤放在破裂且滿佈污水的地面上進行冷卻；有工人更在處理食材的過程中吸煙，煙灰隨時可能掉入產品中，存在嚴重的交叉污染風險。

此外，調查亦指產品在泡發過程中，涉嫌違規使用雙氧水進行「美白」，惟其包裝上的配料表並未申報相關添加劑。

「假一賠三」承諾或致天價索償

事件曝光後，其銷量紀錄成為焦點。有數據顯示，該款牛肚在單一平台的累計銷量接近3000萬單。若根據「鹿哈」在直播間「假一賠三」的承諾，以每單約29.9元的價格計算，其賠償總額恐高達26.9億元人民幣（約30.5億港元）；若按部分情況下的「假一賠十」承諾，金額更將攀升至天文數字。

目前，涉事的生產商已被南充市監管部門勒令停產整頓，並立案調查。凌達樂所屬公司回應稱，已在第一時間聯絡生產方，正等待官方的檢測結果及調查報告，再作下一步處理。事件再次引發公眾對網紅直播帶貨產業鏈中，產品質量監管問題的廣泛憂慮。

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